Yeterince uyuyup sürekli bitkin hissediyorsanız, suçlu alışkanlığınızda saklı olabilir

Yeni araştırmalar, yaygın olarak tüketilen bir içeceğin uyku sırasında bile beynin dinlenmesini engellediğini ortaya koyuyor. Sebebi ise her gün içtiğiniz bir bardak kahvedeki kafein olabilir. İşte tüm detaylar...

Kafeinin uyarıcı etkileri nedeniyle, gece geç saatlerde kahve içmenin uykuya dalmayı zorlaştırabileceği zaten biliniyor. Ancak Montreal Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, kafeinin yalnızca bizi uyanık tutmakla kalmadığını, aynı zamanda beynin uyku sırasındaki işleyişini de değiştirdiğini ortaya koydu.

KAFEİNİN BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ...

Science Alert'in haberine göre, araştırmada, kafeinin beyin sinyallerinin karmaşıklığını artırdığı ve beyni "kritiklik" denilen bir duruma yaklaştırdığı görüldü. Bu durum, beynin yapı ile esneklik arasında dengede olduğu, yani bilgi işleme, öğrenme ve karar verme açısından en verimli halde bulunduğu bir nokta.

Ancak problem şu ki, söz konusu verimli hal, uyku sırasında dinlenmeyi engelliyor; başka bir deyişle, kafein beynin uykuda bile tam anlamıyla "gevşemesine" izin vermiyor.

20-27 YAŞ ARALIĞINDAKİLER DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Özellikle 20 ila 27 yaş arasındaki genç yetişkinlerin bu etkilerden daha fazla etkilendiği tespit edildi.

Gençlerin kafeine karşı daha hassas olmalarının sebebi; beyinlerinde adenozin reseptörlerinin daha fazla olması. Adenozin, gün boyunca beyinde birikerek yorgunluk hissi oluşturan bir molekül. Kafein ise bu molekülün etkisini engelleyerek geçici bir enerji artışı sağlıyor.

Daha ayrıntılı analizler, kafeinin beynin delta, theta ve alfa dalgaları olarak bilinen yavaş elektriksel aktivitelerini etkilediğini ortaya koydu. Bu dalgalar daha derin ve onarıcı uyku seviyelerinin göstergesi olsa da, kafein tarafından zayıflatıldıkları ifade edildi.

Montreal Üniversitesi'nden sinirbilimci Karim Jerbi, çalışmayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu değişiklikler, kafeinin etkisi altındayken beynin uykuda bile daha aktif, daha az onarıcı bir durumda kaldığını gösteriyor. Beynin ritmik aktivitesindeki değişim, kafeinin gece boyunca beynin kendini toparlama verimliliğini neden etkilediğini ve bunun hafıza işleme üzerindeki potansiyel sonuçlarını açıklamaya yardımcı olabilir."

Çalışma kapsamında araştırmacılar, 2 gece boyunca 40 gönüllünün elektroensefalogram (EEG) ile beyin aktivitelerini ölçtü. Bir gecede katılımcılara plasebo verildi, diğer gecede ise yaklaşık 1 ya da 2 fincan kahveye denk gelen 200 miligram kafein içeren bir kapsül verildi.

Sonuçları doğrulamak ve beyin aktivitesinde görülen farklılıkların kafein alımıyla ilişkili olduğundan emin olmak için çeşitli istatistiksel yöntemler kullanıldı. Sinirbilimci Julie Carrier, "Bu durum gün içinde konsantrasyon için faydalı olsa da geceleri dinlenmeyi engelleyebilir. Beyin ne rahatlayabilir ne de düzgün bir şekilde toparlanabilir" diye konuştu.