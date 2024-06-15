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Yılan araca girdi, olanlar oldu: Babamla beraber arabayı kullanıyor

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Haziran 2024 09:08 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:13

Hatay'da bir grup arkadaşın, uzaklaştırmak istedikleri yılan araçlarına girdi. Yılan araca girince vatandaşların yaşadığı panik kameralara saniye saniye yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar yerleşim yerlerinde görülmeye başlandı. İnsanların yaşam alanlarına giren yılanlar sık sık kameralar tarafından görüntüleniyor.

PANİK ANLARI KAMERADA

Antakya'da da bir kara yılan, şantiye alanına girdi. Yılanı fark eden inşaat işçileri, yılanı kovalayarak bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzaklaştırılmaya çalışılan yılan, vatandaşlara ait araca girince panik yaşandı. Vatandaşların yaşadığı panik ve kovalamaca an be an kameraya yansıdı.

Yılan araca girdi, olanlar oldu: Babamla beraber arabayı kullanıyor - 1. Resim

"BABAM YILANLA BERABER ARABAYI KULLANIYOR"

Görüntüleri çeken vatandaşın; “Babam arabada, yılan da arabada. Baba inin, baba inin aşağıya. Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor. Büyük yılan var” dediği anlarsa izleyenleri tebessüm ettirdi. Araca giren yılanın kendiliğinden araçtan çıkarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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