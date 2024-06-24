Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 07:38 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:58
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.
Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti.
Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı