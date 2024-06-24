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Yılanların dansı saniye saniye görüntülendi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 07:38 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 07:58

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık iki metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansı kaydedildi.

Sıcak havalarla birlikte yılanların da sık görüldüğü Kemaliye'de hemen her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. 

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılanın çiftleşme dansını gören bir kişi telefonuna sarılıp o anları kaydetti. 

Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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