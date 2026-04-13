Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 'ağlayan gelin' şeklinde bilinen yılda yalnızca yaklaşık 20 gün hayatta kalan ters laleleri koparmanın cezası 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira oldu.

HABERİN ÖZETİ Yılda sadece 20 gün yaşıyor! Koparmanın cezası 700 bin TL oldu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 'ağlayan gelin' olarak bilinen ve yılda sadece yaklaşık 20 gün hayatta kalan ters laleleri koparmanın cezası 700 bin lira oldu. Enstitüde Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmaları 2006 yılından beri sürdürülüyor ve melez tür elde etmek 4 ila 7 yıl sürebiliyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildi ve ters lalelerin büyük bölümü endemik olup koruma altında. Türkiye'de ters lale gen kaynaklarını korumak amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyon muhafaza ediliyor. Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanması ve yurt dışına çıkarılması yasak olup, türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Enstitüde 34’ü Türkiye’nin farklı bölgelerinden, 4’ü ise yurt dışından temin edilen toplam 38 ters lale türü bulunuyor. Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerde kültüre alma ve ıslah çalışmalarının 2006 yılından bu yana sürdüğünü belirterek, bir melez tür elde etmenin 4 ila 7 yıl sürebildiğini ifade etti.

BÜYÜK BÖLÜMÜ KORUMA ALTINDA

Aslay, yürütülen çalışmalar sonucunda 27 melez çeşit adayı geliştirildiğini aktararak, ters lalelerin büyük bölümünün endemik olduğunu ve koruma altına alındığını kaydetti.

Türkiye’de ters lale gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan koleksiyon bahçesinde 38 türe ait 82 popülasyonun muhafaza edildiğini vurgulayan Aslay, bu çalışmaların biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli katkı sağladığını dile getirdi.

TÜRLERE ZARAR VERİLİRSE CEZASI DUDAK UÇUKLATIYOR

Ters lale türlerinin izinsiz olarak doğadan toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlatan Aslay, bu türlere zarar verilmesi halinde 700 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Güzelliğiyle öne çıkan ters laleler, her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.