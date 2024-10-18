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Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ekim 2024 04:57 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 05:03
Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu

Ekim ayı ortalarında beliren “Avcı Ayı”, Türkiye ve dünyada nefes kesen görüntülere sahne oldu. İzmir'de Türk bayrağı ile görüntülenen Dolunay adeta göz kamaştırdı. İşte Türkiye ve dünyadan görüntüler...

Ekim ayı​ ortalarında beliren ve ismini avcıların bu ayda avlanmaya başlamasından alan “Avcı Ayı”, akşam saatlerinde gökyüzünde belirdi. Dolunay​, Türkiye​'nin birçok şehrinde nefes kesen manzara oluştururken dünyanın diğer ülkelerinde de görenleri hayran bıraktı.

İzmir​'de, 'Avcı ay' olarak da bilinen ekim dolunayı Türk bayrağı ile görüntülendi.

Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu - 1. Resim

“Avcı Ayı”, Ankara ve Edirne semalarında da görüntülendi.

Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu - 2. Resim

Selimiye Camisi ile birlikte görüntülenen dolunay, güzel görüntü oluşturdu.

Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu - 3. Resim

Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde akşam saatlerinde beliren 'Süper Hunter Dolunayı' olarak isimlendirilen dolunay, Hindistan Kapısı'nın (India Gate) üzerindeyken görüntülendi.

Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu - 4. Resim

ABD'nin New Jersey, New York ve San Francisco eyaletinde 'Avcı ay' olarak bilinen ekim dolunayı görsel şölen oluşturdu.

Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu - 5. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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