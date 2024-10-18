Yılın en dikkat çekici görüntüsü! Avcı ayı görsel şölen oluşturdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

18 Ekim 2024 04:57 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 05:03

Ekim ayı ortalarında beliren “Avcı Ayı”, Türkiye ve dünyada nefes kesen görüntülere sahne oldu. İzmir'de Türk bayrağı ile görüntülenen Dolunay adeta göz kamaştırdı. İşte Türkiye ve dünyadan görüntüler...