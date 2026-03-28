Genellikle yaz ve sonbahar aylarında doğum yapan Kangal köpekleri, bu yıl da normal dönemleri içerisinde ilk yavrularını dünyaya getirdi. Üretici Hüseyin Yıldız yılın ilk kangalları hakkında bilgiler verdi. Yıldız, yavrular arasında karakterlerine göre ayrım yaptıklarını belirterek, "Anneye mesafeli olanların ‘kurtçul’ yapıda olur ve sürüye verilir. Anneye yakın olanlar ise daha duygusal karakterde olur" dedi.

Dinle Özetle

Yılın ilk Sivas Kangalları dünyaya geldi: Anadolu aslanlarının karakter özellikleri şimdiden dikkat çekti

HABERİN ÖZETİ Yılın ilk Sivas Kangalları dünyaya geldi: Anadolu aslanlarının karakter özellikleri şimdiden dikkat çekti Kangal köpeklerinde, yavruların anneye olan mesafesine göre karakterlerinin belirlendiği ve bu durumun yetiştiricilikte önemli bir kriter olduğu belirtiliyor. Kangal köpekleri genellikle yaz ve sonbahar aylarında doğum yapar ve bu yıl ilk yavrular normal dönemlerinde dünyaya geldi. Üretici Hüseyin Yıldız, yavruların karakterlerine göre ayrım yaptıklarını ve anneye mesafeli olanların 'kurtçul' yapıda olup sürüye verildiğini, anneye yakın olanların ise daha duygusal karakterde olduğunu belirtti. Anne Kangal'ın doğum öncesinde hassas davrandığı, doğum sonrası yavrularını öptüğü, kokladığı ve yanında tuttuğu ifade edildi. Anneye yakınlık göstermeyen, mesafeli duran ve kardeşleriyle güçlü bağ kurmayan yavruların 'kurtçul' özellikler sergilediği, anneye daha bağlı olanların ise duygusal karakterde olduğu belirtildi. Hüseyin Yıldız, kangal yetiştiriciliğinde bu ayrımın önemli bir kriter olduğunu, 3-4 haftadan sonra annenin yavruyla ilişkisinin ve hizmet yapısının değiştiğini söyledi. Anne Kangal'ın dışarıya vereceği köpeği seçtiği, kurtlar gibi doyurma güdüsü yetersiz kalanlarda kusma eğiliminin başladığı ve annenin takviyeyi daha içten vermeye başladığı ifade edildi.

ANNEYE OLAN MESAFESİNE GÖRE KARAKTERİ BELLİ OLUYOR

Doğum öncesinde oldukça hassas davranan anne Kangal’ın, yavrularına karşı sergilediği koruyucu ve şefkatli tavırları ile de dikkat çekiyor. Doğumun ardından yavrularını öpen, koklayan ve sürekli yanında tutan anne, doğal süreç içerisinde yavrular arasında seçim yapıyor. Bu süreçte ise yavruların karakterleri belirginleşmeye başlıyor.

Anneye yakınlık göstermeyen, emme zamanı dışında mesafeli duran ve kardeşleriyle güçlü bağ kurmayan yavruların daha ‘kurtçul’ özellikleri ortaya çıkıyor. Buna karşılık anneye daha bağlı olan sürekli temas arayan ve şefkat ihtiyacı yüksek olan yavruların ise daha duygusal karakter yapısına sahip oluyor. Bu tür yavruların genellikle daha korunaklı alanlarda tutulduğu ve insanla daha yakın ilişki kurduğu gözlemleniyor.

Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, kangal yetiştiriciliğinde bu doğal ayrımın önemli bir kriter olduğunu belirterek, "3-4 haftadan sonra anne, yavru ile ilişkisini farklılaştırıyor ve hizmet yapısı çok değişiyor. Kurtlar gibi doyurma güdüsü yetersiz kalıyorsa kusma eğilimi başlıyor" dedi.

“BİZİ ANNE KÖPEK MÜJDELEDİ”

Kangallarda yavrulama dönemlerinin sabit olduğunu söyleyen Hüseyin Yıldız, "Bizi anne köpek müjdeledi ve ilk yavruları almış olduk. Daha yavrulayacak dişilerimiz bulunuyor. Bu müjde bizi çok mutlu eti. Hayvan popülasyonlarında bu mevsimde doğumlar başlıyor. Bu hayvanlarda yavrulama dönemi hemen hemen sabittir. Ocak aylarında çiftleşme dönemleri başlar. Çiftleşme dönemlerinden sonra bu aylar yavrulama dönemleridir. İkinci periyotta da sonbahar aylarında çiftleşme dönemleri olur.

Kangal anne, yavru karnındayken bile çok hassas davranır. Anne doğuma yaklaşık 10 gün süre kaldıktan sonra aşırı hassas olmaya başlıyor. Daha çok sevgi ve şefkat istiyor. Bu sebepten dolayı da beslenme kültürlerini de anneye göre hareket ediyoruz. Bu dönemde daha sıvı gıdalar veriyoruz. Anne doğumdan bir gün önce bunun müjdesini bize veriyor ve 63’üncü günde net doğum başlıyor. Tecrübeli ve tecrübesi anneler oluyor. Bunları da kendi aramızda sınıflandırıyoruz. 3-4 haftadan sonra anne, yavru ile ilişkisini farklılaştırıyor ve hizmet yapısı çok değişiyor" dedi.

“KANGAL ANNE DIŞARIYA VERECEĞİ KÖPEĞİ MUTLAKA SEÇER”

Yıldız, anne kangalın dışarıya vereceği yavruyu seçtiğini belirterek, "Kurtlar gibi doyurma güdüsü yetersiz kalıyorsa kusma eğilimi başlıyor. Anne takviyeyi daha içten vermeye başlıyor. Doğalarında olduğu gibi anne bunları sarıyor, sahip çıkıyor, öpüyor ve kokluyor. Kangal anne dışarıya vereceği köpeği mutlaka seçer. Dışarıda kalan, anneye yakınlık göstermeyen, emme programı geldiği zaman anneye yaklaşan, kardeşleri ile ciddi bağlar kurmayan yavrular çok kurtçul olur. Tek gezmeyi ve tek kalmayı seven bir yavru bize genetiğini anlatır. Bizde bu yavruları fark ederek sürüye entegre ederiz. Anneye yakın, daha çok şefkat, merhamet ve sevgi isteyen yavrular, duygusal karakter olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.