Yılın son Süper Ay'ı yükseliyor! İşte en net görüneceği saat

14 Kasım 2024 08:32 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 08:35

Bu hafta, 2024 yılının dört ardışık süper ayından sonuncusu gökyüzünde parlayacak. Kasım dolunayı, "Kunduz Ayı" gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. İşte Süper Ay'ın en net görüneceği tarih ve saat...

Bu hafta, 2024 yılının dört ardışık süper ayından sonuncusu gökyüzünde yükseliyor. "Kunduz Ayı" adıyla da bilinen kasım ayı dolunayı göz alıcı bir büyüklük ve renkle izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

SÜPER DOLUNAYIN EN PARLAK HALİ NE ZAMAN?

Dolunay, Türkiye saatiyle 00.28’de en parlak haline ulaşacak; ancak bu etkileyici gökyüzü olayı, dolunay öncesi birkaç gece boyunca tam dolunay şeklinde izlenebilecek. Kasım dolunayı ayrıca gökyüzünde eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yapacak: Boğa takımyıldızında, dolunayın hemen yanında beliren Pleiades (Ülker) yıldız kümesi, gökyüzü tutkunları için nadir bir gözlem fırsatı sunacak. Ancak dolunayın parlak ışığı, yıldız kümesinin ayrıntılarını tam anlamıyla görmeyi zorlaştırabilir.

4 GEZEGEN DE KADRAJA GİRECEK

Dolunayın yanı sıra dört gezegen daha gökyüzünde görülebilecek. Gün batımından kısa bir süre sonra güneybatı yönünde düşük bir konumda belirecek olan Merkür, hızla ufkun altına kayacak. Ardından, güneybatıda Merkür’den daha yüksek bir noktada Venüs ışıldayacak. Gece yarısına yaklaşırken ise Satürn, güney yönünde soluk sarı tonlarıyla kendini gösterecek.

Doğu yönünden ise gece boyunca Jüpiter ve Mars yükselecek, bu kozmik şölenin tamamlayıcıları olarak gökyüzünde kendilerini gösterecekler.

KAÇIRANLAR UZUN SÜRE BEKLEYECEK

Gözlem yapmak isteyenler için, Kunduz Ayı'nın bu yılki son süper ay olduğunu belirtelim; bir sonraki süper ay için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Bu unutulmaz gökyüzü olayını fotoğraflamak isteyenler için dolunay çekim rehberleri ve doğru ekipman önerileri de oldukça yararlı olabilir.