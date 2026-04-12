Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor

Tunceli’de uzun yıllar güvenlik gerekçesiyle ziyaret edilemeyen Rabat Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla yeniden ilgi odağı haline geldi. Urartu dönemine uzanan tarihi kalıntıları, şelalesi ve köprüsüyle dikkat çeken vadi için turizme kazandırma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, doğa ve tarih meraklılarını bölgeyi keşfetmeye davet ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 20:29

Tunceli’de uzun yıllar güvenlik gerekçesiyle ziyaret edilemeyen Rabat Vadisi, son dönemde artan ilgiyle yeniden gündeme geldi. Bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

HABERİN ÖZETİ

Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de uzun yıllar güvenlik gerekçesiyle ziyaret edilemeyen Rabat Vadisi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte turizme kazandırılıyor.
Rabat Vadisi, Tunceli kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlıdır.
Vadi, geçmişte terör sorunları nedeniyle uzun yıllar aktif olarak kullanılamamıştır.
Bölge, Urartu dönemine ait tarihi kale, şelale ve Osmanlı döneminden olduğu değerlendirilen tarihi köprü gibi yapılar barındırmaktadır.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, bölgenin turizme kazandırılması için çalışmalar ve projeler yürütüldüğünü belirtmiştir.
Vadi, doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekmektedir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor


Tunceli’nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında yer alan, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı Rabat Vadisi, geçmişte yaşanan terör sorunları nedeniyle uzun yıllar boyunca aktif şekilde kullanılamayan bölgelerden biri olarak kaldı. Ancak terörsüz Türkiye hedefiyle birlikte sağlanan huzur ortamı dolayısıyla vadi yeniden keşfedilmeye başlandı. İçerisinde barındırdığı tarihi kalıntılar, şelale ve köprü gibi yapılarla dikkat çeken bölge, özellikle doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor

"Şehrimizin her alanında sadece huzur hakim"
Bölgenin terörden arındırıldıktan sonra huzur içinde ziyaret edildiğini belirten Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Rabat Vadisi, Urartu dönemine giden bir tarihi olan özellikle o dönemden kalma tarihi kalesi, çok güzel şelalesi ve Osmanlı döneminden olduğu değerlendirilen bir de tarihi köprüsü var. Vatandaşlarımız burayı keşfetmeye başladı. Bu tarafa doğru yavaş yavaş ziyaret etmeye başladılar. Biz de bu yıl buraları sahiplenme yönünde çalışmalarımızı, projelerimizi hazırladık. İnşallah şehrimizin turizmine bu bölgeyi kazandıracağız. Bu kadar güzel bir alanı, bu kadar güzel bir vadiyi yıllardır terörden dolayı kullanamadık. Ancak şükürler olsun gezerken hemşehrilerimizin burayı çocuklarıyla beraber rahatça kullandığını görme fırsatı bulduk. Bunun en büyük nedeni şehrimizin her alanında sadece huzur hakim. Bu huzurun olduğu yerde de güzellikle olur, turizm olur açılışlar olur, güzel programlar olur, yatırımlar olur. Biz şehrimize, hemşehrilerimize buraları sahipleneceğimizi ifade ederken hem ülkemizin sınırları içerisinde, sınırların dışında bu memleketle bağı olan bütün hemşehrilerimizi bu bölgeye, Rabat Vadisine davet ediyoruz" diye konuştu.

Yıllarca terör yüzünden girilemiyordu: Rabat Vadisi turizme kazandırılıyor
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.