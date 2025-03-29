Yıllardır doğalgaz mücadelesi veren vatandaşlardan isyan: Haritada mı yokuz? Ay Lav Yu filmine döndük

Kastamonu il merkezindeki Hisarardı Mahallesi'nde yaklaşık 5 yıldır doğalgaz hattı alabilmek için mücadele veren vatandaşlar yetkililere seslendi. Mahalle sakinleri CİMER dahi birçok yere dilekçe yazarak doğalgaz talebinde bulunduklarını, ancak hiçbir sonuca varamadıklarını söyledi. Tüm girişimleri sonuçsuz kaldığını kaydeden vatandaşlar, Hisarardı Mahallesi'ndeki Top Sokak, Aşağıyol Sokak, Felek Sokak ve Kale Sokak'a doğalgaz hattı verilmediğini ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akın, "Yaklaşık 7 yıldan beri bir mahallede oturuyorum. Biz, yaklaşık 3-4 yıldan beri bu gaz işi ile uğraşıyoruz. Kastamonu Belediyesine, belediye başkanlarına gittik olmadı, CİMER'e yazdık olmadı, Kargaz Şubesine gidip kaç sefer dilekçe verdik yine olmadı. Ben tesisatçıyım, başkalarının evine, her yere gaz çekiyoruz ama kendi evimize gaz bağlatamadık. Çok komik durumdayız. Kendi kendime bazen gülüyorum, bazen de kızıyorum. Bu sokakta hiç kimsede gaz yok, bizler gaz sıkıntısı yaşıyoruz. Yani mağdur durumdayız. Bunun çözülmesi için ne yapmamız gerekiyor, ben anlamadım.

''HARİTADA MI YOKUZ? AY LAV YU FİLMİNE DÖNDÜ''

Mustafa Akın şöyle devam etti:

'Bu sokağa iş makinesi giremez' dediler, elimizle kazalım yardımcı olalım dedik tamam yaparız, ederiz dediler, 2 yıldan beri ondan da hayır çıkmadı. Nasıl bir makine kullanıyorlar da buraya sığmıyor onu düşünüyorum. Ben tesisatçıyım, ben çok yere gaz çektim. Merdivenle çıkılan duvar gibi yerlere gaz hattı çektiler, bunlara gözümle şahit oldum ama araba geçen yere gaz çekilmiyor. İş makinesi giremiyor. Yani bir şekilde olmuyor. Nasıl olmuyor ben de bilmiyorum, işin en komik tarafı da o. İşin aslı üst sokağımızda gaz var, buradan 10 metre aşağımızda da gaz var ama burada nedense yok. Burayı niye ayrı tuttular? Yine bu sokağın 10 metre aşağısında yine her şey yapılıyor, belediye çöpleri alıyor, temizlik hizmetlerini veriyor. Fakat bu sokak, Tinne köyü vardı, aynı film gibi, sanki yok. Ne Belediye hizmeti veriliyor ne de doğalgaz veriliyor ne de çöpleri alınıyor. Haritada mı yokuz, nerede yokuz, bilmiyorum. Bu mahalle yok. Ay Lav Yu diye film var. Aynı Tinne kasabasına döndü.'’

"SOBAYI 8 GÜNDE BİR SİLKELİYORUZ, HER YIL BOYA YAPIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Seher Akın ise, "Doğalgazımız olsaydı evin önünde ekmek açmak zorunda kalmazdık, bu halde olmazdık. Bir yandan üşüyoruz, bir yandan da yufkamızı açıyoruz. Doğalgazımız olsa tüpümüzde yapardık, evimizin içerisinde çok rahat ederdik. Sobayı 8 günde bir silkeliyoruz. Her yıl boya yapıyoruz. Leş gibi oluyor ev. Boyaya vereceğimiz parayı doğalgazımıza veririz, bundan daha rahat ederiz. Kömüre, oduna, tüpe para veriyoruz. Bir an önce doğalgazın gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

"MÜRACAAT YAPTIK YİNE DE GELEN GİDEN OLMADI"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Akın da "Ben buraya geleli 7 yıl oldu. Tüp parası vermekten aciziz. Biz burada mahrumiyet bölgesinde miyiz, vatandaş değil miyiz? Burada doğalgaz yok, burasını iptal etmişler, araba girmiyormuş bu sokağa. Doğalgaz yolunu açamıyormuş. Sokağımızın çevresinde bulunan yerlerde doğalgaz var. Sadece bizim sokağımızda bulunmuyor. Buraya neden bakmıyorlar, bilemiyorum. Müracaat yaptık yine de gelen giden olmadı. Vallahi yardım bekliyoruz arzumuz, özellikle kış ayında çok zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

''HANİ NEREDE O ZAMAN DOĞALGAZIMIZ?''

Mahalle sakinlerinden Numan Ortaoruç ise "Ben bu sokakta 65 yıldır oturuyorum. 4-5 senedir uğraşıyoruz. Mağdur oluyoruz. Sadece tüpe güç yetmiyor. Burası Kastamonu'ya bağlı değil mi, bağlı. Hani nerede o zaman doğalgazımız" dedi.

Hisarardı Mahallesi Muhtarı Cafer Zaifoğlu da şunları kaydetti:

"Yetkilileri defalarca aradım. Bizleri sürekli oyaladılar. 'Bugün, yarın geleceğiz' dediler ama halen gelen giden yok. 8 aydır ekip gelmesini bekliyoruz. Yıl olmuş 2025 ve biz hala bir doğalgazı bağlattıramıyoruz. Hisarardı Mahallesi'nde Top Sokak ve Aşağıyol Sokak bağlantısı ile Felek Sokak ve Kale Sokak'ta doğalgaz hattımız bulunmuyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz, en kısa sürede doğalgazın bağlanmasını bekliyoruz."