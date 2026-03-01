YKS başvuruları ne zaman bitiyor kayıt nasıl yapılır? ÖSYM YKS kayıt ekranı son gün

YKS sınav başvurusu tarihi 2026 ÖSYM takvimi ile izleniyor. YKS 2026 başvuru ekranı ile üniversite sınavı müracaatları sürüyor. 20- 21 Haziran 2026 tarihlerinde üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru kılavuzu ile ÖSYM başvuru ekranı erişime sunuldu. Temel Yeterlilik Testinin (TYT), Alan Yeterlilik Testlerinin (AYT), Yabancı Dil Testinin de (YDT) oturumları ile gerçekleşecek olan üniversite sınavı başvuru işlemleri ise, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirilecek.

YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirebilecek. Adaylar 2026 YKS başvuru ücretini, başvuru kılavuzunun arka sayfasında yer alan bankalara ödeyecekler. YKS başvurusu gerekli belgeler ve YKS başvuru ücreti de üniversite sınavı YKS başvuru kılavuzunda bulunacak.

YKS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayınladığı 2026 sınav takvimine göre 2026-YKS başvuruları 6 Şubat Cuma başladı ve 2 Mart'ta tamamlanacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayacak ve 12 Mart’ta sona erecek. ÖSYM'den YKS başvurularıyla ilgili gelen açıklama şu şekilde: "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecektir. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştirilecektir. Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında alınacaktır.” Bu kapsamda başvurular için yarın yani 2 Mart Pazartesi günü son gün olarak belirlendi.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 700,00 TL olarak uygulanacak. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını iletmeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da ödenebilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini dikkate almalıdır. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecek.