Yaşam
YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti

YKS 2026 için başvurular sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı başvuru tarih aralığını kaçıranlar, YKS geç başvuru günleri için araştırma yapmaya başladı. Üniversite sınavı YKS'ye başvuru yapmayanlar ve bu yıl sınava katılmak isteyenler, YKS geç başvuru 2026 tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar sorularına yanıt arıyor. YKS başvurularını tamamlayan adaylar ise YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusunu inceliyor.

YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemleri 6 Şubat'ta başladı, 2 Mart'ta tamamlandı. 'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınan YKS başvurularında oturum başına 700 TL ücret yatırıldı. Bu dönem tamamlandıktan sonra YKS geç başvuru işlemlerine ve YKS sınav yerlerine ilişkin sorular gündeme taşındı. YKS sınav giriş belgeleri, önceki yıllara bakıldığında ortalama olarak sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime sunuluyor. Bu yıl Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi ise 21 Haziran'da gerçekleştirileceğinden dolayı adayların sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS'ten 10-15 Haziran'da erişime açılması öngörülüyor.

YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti

YKS GEÇ BAŞVURU 2026 TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru işlemleri, 6 Mart 2026 Cuma günü saat 14.30'da başlayacak, 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 23.59'da bitecek.

YKS geç başvuru ne zaman? 2026 YKS geç başvuru ücreti

YKS GEÇ BAŞVURU 2026 ÜCRETİ NE KADAR?

YKS 2026 Geç Başvuru Günlerinde yapılan müracaatlarda sınav ücreti, yüzde 50 zamlı olarak 10-12 Mart 2026 tarihlerinde oturum başı 1.050 TL olarak yatırılacaktır.

#ösym
#Yks Geç Başvuru
#Yks Başvuru
#Yks Sınav Yerleri
#Yks 2026
#Yaşam
