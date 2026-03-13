YKS sınavına kaç kişi girecek? 2026 YKS başvuruları tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) 2 milyon 425 bin 560 adayın başvuru yaptığını duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan sınav takviminin yaklaştığını belirten Özvar, adayların yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini ve ciddi bir emek ortaya koyduğunu söyledi.

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerle iş birliği içinde öğrencilerin nitelikli ve güçlü bir yükseköğretim atmosferinde eğitim alabilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Yeni fırsatlar sunan programların hayata geçirildiğini, mevcut bölümlerin güçlendirildiğini ve özellikle dijital dönüşüm ile sürdürülebilirliği destekleyen alanların yükseköğretim sistemine dâhil edildiğini ifade etti.

Sınav sürecinin adayların yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Özvar, tüm öğrencilere başarı temennisinde bulundu. Emek harcayan adayların verimli ve başarılı bir sınav dönemi geçirmesini diledi.

YKS 2026 AYT VE YDT NE ZAMAN?

TYT: 20 Haziran 2026 Cumartesi saat 10.15’te, 165 dakika sürecek.

AYT: 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te, 180 dakika uygulanacak.

YDT: 21 Haziran 2026 Pazar saat 15.45’te, 120 dakika olarak gerçekleştirilecek.

YKS sonuçları ise 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.