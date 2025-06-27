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 | Bengül Arıca

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı! İlk canlı yayınında takipçi yağdı

Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumunu 1 dakikayla kaçıran Elif K., sosyal medyada çok konuşuldu. O anların ardından "Yayına da geç kaldım" başlığıyla canlı yayın açan Elif K. 1 günde binlerce takipçiye ulaştı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:48

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif K. sosyal medyada verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gireceği sınava 1 dakika geç kaldığı için alınmayan Elif K., sınav sonrası verdiği tepkilerle sosyal medyanın gündemine düştü. Elif K., sınavı kaçırma sebebini "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Daha önce birkaç kez girmiştim, o yüzden çok da önemli değil. Seneye tekrar gireceğim" sözleriyle açıklamıştı.

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı! İlk canlı yayınında takipçi yağdı

"YAYINA DA GEÇ KALDIM"

Canlı yayında gelen sorulara da samimi yanıtlar veren Elif K., "İlk başta linç yerim diye korktum ama sonra yorumları görünce kendimle dalga geçmeye başladım. Edit yapanlara da kızmadım, eğlenceliydi. Yayına da geç kaldım ama bu sefer içeri alındım" diyerek takipçilerini güldürdü.

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı! İlk canlı yayınında takipçi yağdı

"HABERİ GÖRÜNCE KORKTUM"

"Evet canlı yayına da geç kaldım" başlığıyla yayın yapan Elif K., canlı yayında videoyu görünce ne tepki verdiği sorusunu da yanıtladı. İlk başta linçlenmekten korktuğunu dile getiren Elif K., "İlk önce derin bir nefes aldım. Sonra sosyal medyada videoyu görmeye başladım. Haberi görünce korktum. Yorumlara baktım. Sonra hem kendimle hem de edit yapanlarla dalga geçmeye başladım" dedi.

YKS'yi 1 dakikayla kaçırdı, verdiği cevaplar sosyal medyayı salladı! İlk canlı yayınında takipçi yağdı


Yayına katılan takipçiler ise "Abla o sınava geç kalan sen miydin?", "Kadıköy boğası gibi meşhur oldun" yorumlarında bulundular.

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