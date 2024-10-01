Yoğun iş temposundan bıkanları mest edecek! İstanbul'da kafa dinleyebileceğiniz mekanlar

01 Ekim 2024 14:40 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 15:37

İş saatleri ve günleri yoğun olan, şehrin gürültüsünden bunalan ve trafik çilesi çeken vatandaşlar İstanbul'da kafa dinleyebileceği güzel mekanlar merak ediliyor. Haftalık izin günlerini sevdiği insanlarla geçirmek isteyenler kısa süreli tatil veya günü birlik gezmek için çeşitli yerleri araştırıyor. İşte İstanbul'da kafa dinleyebileceğiniz mekanlar...

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Yoğun iş temposu, trafiğin sıklığı ve kalabalık metropol İstanbul’da bazen yaşamı psikolojik olarak olumsuz hale getiriyor. Haftalık izinlerini veya müsait günlerini ailesine, kendine, arkadaşlarına ayırmak isteyen vatandaşlar kısa süreli tatil mekanlarını araştırıyor. Günü birlik gezintilerde çeşitli aktiviteler yapmak için İstanbul’da birçok mekan dikkat çekiyor.

İSTANBUL​'DA KAFA DİNLENECEK SAKİN MEKANLAR

Çok çalışıp yorulanlar, gürültüye ve hıza alışamayanlar için İstanbul’da kafa dinlenecek mekanlar genelde sosyal medya uygulamalarında kısa videolarla keşfediliyor.

Başta Instagram olmak üzere birçok platformda sessiz, sakin ve kültürel mirası olan yerler vatandaşın ilgisini çekiyor. İşte İstanbul’da kafa rahatlatacak mekanlar…

AYAZAĞA YEŞİLTEPE MESİRE ALANI

Ormanda mantarlara, tavşan hatta geyiklere rastlanabilirsiniz. Çeşmelerinden doğal kaynak suyun içildiği mesire alanı hafta sonu yoğun oluyor.

BAHÇEKÖY FİDANLIĞI

Çok farklı ağaç türleriyle mest ediyor. İstediğiniz fidanı çok uygun fiyata alıp bol bol oksijen alabilirsiniz. Gezmeye çok uygun olan mekan İstanbul'un doğal mekanları arasında yer alıyor. Bahçeköy Fidanlığı’nda; ladin, göknar, servi, mazı, ardıç türleri, taflan, şimşir, ortanca, dağ muşmulası, kartopu, mavi ladin, mavi sedir üretimi de yapılmakta.

YENİKÖY-KARABURUN

Karadeniz’in kıyısında Terkos Gölü’ne 5 km mesafede eski bir balıkçı kasabası olan Karaburun, limanıyla bilinen bir mekan olarak öne çıkıyor. Sahilinde huzurlu geziler yapıp balık tutabilirsiniz. Bezelye ve yerli karpuzlarıyla ünlü olan kasabada organik köy ürünlerine ulaşabilirsiniz.

Mangal için de elverişli alanlar bulunan Karaburun’da akşam olunca fenere çıkabilir, dönüşte deniz manzaralı balık restoranlarında akşam yemeği yiyebilirsiniz.

İMRAHOR MESİRE YERİ

Çok büyük alanı olan İmrahor ormanı ve deve kuşlarıyla bir dönem en tercih edilen mekanlar arasındaydı. Göl kıyısındaki oturma ve yürüyüş alanları, başta aileler olmak üzere, okul, dernek ve işyerlerine ait gruplar tarafından tercih ediliyor.

İNCEĞİZ KÖYÜ

Çok sayıda mağara ve tarihi yapı yer alıyor. Piknik alanları olan mekanda dar alanlar çok sık olduğu için otomobillerin giremediği söyleniyor. Mağaraların bulunduğu vadinin sonunda ve mağaraların üst kısmında bulunan Maltepe Nekropol Alanı turistlerin de ilgisini çekiyor.

KAYMAKDONDURAN ORMANI

Oksijen deposu olan yeşil alanlarla dolu mekan haftasonları çok tercih ediliyor. Beykoz Kaymakdonduran Ormanı şehrin adeta akciğerleri. Şehrin en güzel en sakin mesire alanlarından birisi olan Kaymakdonduran Ormanı, yüzlerce çeşit bitkiye ve canlıya da ev sahipliği yapıyor.

MARMARACIK MESİRE YERİ

Öğrenciler için müthiş bir kamp alanı olduğu değerlendirilen mekan bir dönem kanolarıyla ünlüydü. Marmaracık Mesire Alanı, Karadeniz kıyısında küçük bir koyla çam ağaçlarının buluştuğu bir yer. Balık tutup tabiatın sessizliğini dinleyebilirsiniz.

GARİPÇE KÖYÜ

Garipçe Köyü; Büyükliman Burnu, Ağlayan Kayalar, Garipçe Burnu, Hamsi Limanı ve Papaz Burnu gibi eşsiz güzellikteki mekanlarıyla da fotoğraf severler için fırsat alanı. Kahvaltı seçeneğinin yanında, taze balık yiyebileceğiniz köyde, mısır ekmeği, semizotu, roka salatası, ev yapımı reçeller, salçalar, kurabiyeler ya da turşular mutlaka tadılması gereken enfes lezzetler arasında yer almakta.