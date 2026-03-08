Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
YOKDİL ne zaman, saat kaçta bitecek? YÖKDİL/1 en erken saat kaçta çıkılır duyuruldu

YÖKDİL en erken saat kaçta çıkılır sorusu sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) bugün (8 Mart 2026 Pazar) gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre sınav bugün saat 10.15'te başlayacak. Adaylar tarafından YÖKDİL ne zaman, saat kaçta biteceği ise merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda YÖKDİL ne zaman, saat kaçta biteceği ve en erken saat kaçta çıkılabileceği açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 21-29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 /1 sınavı bugün (8 Mart 2026 Pazar) gerçekleştirilecek. Sınavın başlamasına dakikalar kala adaylar ve yakınları tarafından YÖKDİL ne zaman, saat kaçta biteceği merak edilmeye başlandı. Peki YÖKDİL sınavından en erken saat kaçta çıkılır?

YÖKDİL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 2026?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre YÖKDİL sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak. 3 saat sürecek olan YÖKDİL sınavı saat 13.15'te sona erecek. Adayların 3 saat içerisinde 80 soruyu çözmeleri gerekiyor.

YÖKDİL EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

ÖSYM tarafından aktarılan bilgilere göre sınav süresinin ilk 135 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikasında adaylar sınav binalarını terk edemeyecekler. Bu kapsamda YÖKDİL sınavından adaylar en erken saat 12.30'da çıkabilecekler. 12.30-13.00 saatleri arasında adaylar sınavlarını tamamlayıp, sınav salonlarından çıkabilecekler.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-YÖKDİL/1 , ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 8 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecekler.

