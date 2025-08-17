Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Banu İriç

Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi sabahından itibaren çift yönlü kapanıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden itibaren bazı yollarda araç geçişine izin verilmeyecek.

'da bazı yollar yarın düzenlenecek nedeniyle saat 08.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak.
nedeniyle yarın saat 08.00'den sonra, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile , Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi sabahından itibaren çift yönlü kapanıyor

Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne, Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne, İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne ve Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar da araç trafiğine kapatılacak.

Yola çıkacaklar dikkat! Pazartesi sabahından itibaren çift yönlü kapanıyor

Ayrıca, yarın 11.00'den etkinlik sona erene kadar Atatürk Kültür Merkezi metro durağı ile Anadolu Meydanı Ankaray durağı da kapalı olacak.

Ankara’da süt toplama deposunda yangın
