Yola çıkacaklar dikkat! Trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor. TEM Otoyolu’nun önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu kesiminde, tatilciler nedeniyle trafik oldukça yoğun...

EKİPLER TEYAKKUZDA

Özellikle Köroğlu Rampaları civarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Bayram dönüşü dolayısıyla güzergahlarda polis, otoyol jandarması ve karayolları ekipleri çeşitli önlemler aldı.

BOLU GEÇİŞİNDE 12 RADAR YERLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Bolu geçişine toplam 12 radar yerleştirildi. Bölgedeki trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, dönüş yolculuğunun akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.