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 | Onur Kaya

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Isparta-Afyonkarahisar karayolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden yolcu midibüsü karşı şeride geçip yan yattı. Feci kaza sonucu 15 kişi yaralandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 18:33

Isparta'da etkili olan yağış, trafik kazasına davetiye çıkardı. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir yolcu midibüsü yan yattı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

MİDİBÜS KARŞI ŞERİDE DALDI

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar Karayolu Göltaş mevkiinde meydana geldi. Isparta’dan Keçiborlu istikametine gitmekte olan yolcu midibüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları devrilerek karşı şeride geçip devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

EKİPLER ARAÇTA SIKIŞAN YOLCULAR İÇİN SEFERBER OLDU

Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

VALİ YARALILARI ZİYARET ETTİ

Kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan ve hastanelerde yaralıları ziyaret eden Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

"Bugün saat 15.00 sıralarında, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu’nda yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs, muhtemelen yağmurun etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kazada toplam 15 vatandaşımız yaralandı, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor. Tüm ekiplerimizle birlikte hızla olay yerine intikal ettik. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı.

"KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Yaralılarımız çevredeki hastanelere hızlı bir şekilde sevk edildi. Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altındaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik, durumları iyi. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın meydana geldiği bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını biliyoruz. Bu nedenle gerekli önlemleri alacağız."

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