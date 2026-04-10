Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak isteyen 60 yaşındaki adam dereden çıkamadı. Canbolu köprüsünün altında yolun karşı şeridine geçmek için alternatif yolu kullanmak isteyen şahıs aracıyla birlikte kayboldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yolu kısaltmak istemişti: Aracından bir daha çıkamadı Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak isteyen 60 yaşındaki bir adam, yağmur nedeniyle debisi artan derede aracıyla birlikte sürüklendi. Yaşı 60 olan adam, Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak istemiştir. Canbolu köprüsünün altında, yolu kısaltmak için alternatif bir yol kullanmak istemiştir. Yağmur sebebiyle Canbolu deresinin seviyesi ve debisi artmıştır. Artan su debisi nedeniyle araç derede sürüklenmiştir. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevkedilmiştir. Aracı çıkarmak için polis dalgıçların suya gireceği bildirilmiştir.

SU SEVİYESİNİN ARTTIĞI DEREDEN ÇIKAMADI

Ancak yağmur sebebiyle seviyesi ve debisi artan Canbolu deresi biranda aracı sürükledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevkedildi.

Halen derece aracı arama faaliyetlerinin devam ettiği, Aracı çıkarmak için polis dalgıçların suya girecekleri bildirildi.