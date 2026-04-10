Yolu kısaltmak istemişti: Aracından bir daha çıkamadı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yolu kısaltmak isteyen 60 yaşındaki adam dereden çıkamadı. Canbolu köprüsünün altında yolun karşı şeridine geçmek için alternatif yolu kullanmak isteyen şahıs aracıyla birlikte kayboldu.
Ancak yağmur sebebiyle seviyesi ve debisi artan Canbolu deresi biranda aracı sürükledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevkedildi.
Halen derece aracı arama faaliyetlerinin devam ettiği, Aracı çıkarmak için polis dalgıçların suya girecekleri bildirildi.