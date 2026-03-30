Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

Mart 30, 2026 11:12
1
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

Ordu'da uzun yıllar turizm sektöründe üst düzey yöneticilik yapan 43 yaşındaki Sezgin İğneci, mesleğini bırakarak küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı.

2
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

KENDİ TECRÜBE ETTİĞİ SIKINTILARDAN YOLA ÇIKTI 

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan ancak uzun süredir Ordu'da ikamet eden Sezgin İğneci, turizm sektöründe görev yaptığı yıllarda müşterilerin araç yıkama konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak farklı bir fikir geliştirdi. 

3
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

İğneci, yöneticilik mesleğini bıraktıktan sonra, küresel ısınmayı da dikkate alarak susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı. Minibüsünü iş yerine çeviren İğneci, müşterilerinin araçlarının bulundukları konuma giderek araçları susuz olarak temizliyor, araçlarda yoğun çamur olması durumunda ise az bir miktar su kullanıldığını belirtiyor.

4
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

BÖLGEDE TEK 

Hizmet sektöründe yıllarca yönetici olarak çalıştığını ifade eden İğneci, "Turizm sektöründe yoğun bir talep vardı, biz o talebi karşılayamıyorduk. Müşterilerimiz, işletmelerimize geldiklerinde araçlarını yıkatmak için yer bulamıyorlardı. Biz bu konuda bir takım projeler gerçekleştirdik fakat devreye sokamadık. Ben de bölgede tek olmak üzere bir proje hayata geçirdim. 

 

5
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

Dünyada malum küresel ısınmanın etkilerini ülkemizde de hissediyoruz. Dolayısıyla biz buna alternatif olarak araçlarımızı susuz olarak iç ve dış yıkayarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunun dışında su ve kimyasal ürün kullanmadan araçların içerisini buharlı bir şekilde dezenfekte ediyoruz" dedi.

6
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

ATILAN KONUMA GİDİP TEMİZLİYOR 

Araçları, bulundukları noktada temizlediklerini söyleyen Sezgin İğneci, "Araçlarımız bazen yaylalardan gelebiliyor, çok yoğun çamurlu olduğunda ise biz araçlarımızı öncelikle az bir su ile çamurlarını akıtıyoruz, sonrasında ise çeşitli solüsyonlar ile araçları susuz yıkamaya devam ediyoruz.

7
Yöneticiliği hemen bıraktı! Suya sabuna dokunmadan para kazanıyor

Bu işlemlerin araçlara zararı yok, kesinlikle çizmiyor. Şu anda insanlar çalışıyorlar ve zamanları kısıtlı. Biz de insanların çalıştığı zamanlarda attıkları konuma giderek, araçlarını bulunduğu yerde mobil olarak temizliyoruz" şeklinde konuştu.

