Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri

Yozgat'ta ilk sahur ve iftarın saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar Yozgat sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayına özel Yozgat Ramazan İmsakiyesi 2026 yayımlandı. İmsakiyede sahur, imsak, güneş öğle, ikinci, akşam ve yatsı namazları saatler yer alıyor. Peki Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2026 Yozgat sahur ve iftar vakitleri...

YOZGAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Dinimiz İslam tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre Yozgat'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar her gün iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden öğrenebilecekler. Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre Yozgat'ta Ramazan'ın ilk günü imsak 05.42 olacak. Akşam ezanı ise saat 18.30'da okunacak ve vatandaşlar iftarlarını gerçekleştirecekler.

YOZGAT RAMAZAN SAHUR SAATLERİ

2026 Yozgat Ramazan İmsakiyesi'nin yayınlanmasıyla birlikte Ramazan ayı süresinde imsak vakitleri de belli oldu. Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat'ta Yozgat'ta imsak 05.42 olurken, son günü 19 Mart'ta ise 04.59 olacak.

YOZGAT'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Yozgat'ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ilk iftarlarını saat 18.30'da yapacak. Ramazan ayının son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü ise iftar saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 GÜNLERE GÖRE