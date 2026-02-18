Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri

Yozgat'da Ramazan ayı boyunca ilçe ilçe sahur ve iftar vakitleri belli oldu. Milyonlarca Müslüman bugün ilk orucunu tutmak için sahura kalkacak. Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. 29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından ise Müslümanlar, Ramazan Bayramı heyecanını yaşayacak. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından Yozgat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta olacağı merak ediliyor. İşte 2026 Ramazan ayı boyunca Yozgat iftar ve sahur vakitleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 23:59

Yozgat'ta ilk sahur ve iftarın saat kaçta olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının yakınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar Yozgat sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayına özel Yozgat Ramazan İmsakiyesi 2026 yayımlandı. İmsakiyede sahur, imsak, güneş öğle, ikinci, akşam ve yatsı namazları saatler yer alıyor. Peki Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte 2026 Yozgat sahur ve iftar vakitleri...

Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri

YOZGAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Dinimiz İslam tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre Yozgat'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar her gün iftar ve sahur vakitlerini imsakiyeden öğrenebilecekler. Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre Yozgat'ta Ramazan'ın ilk günü imsak 05.42 olacak. Akşam ezanı ise saat 18.30'da okunacak ve vatandaşlar iftarlarını gerçekleştirecekler.

Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri

YOZGAT RAMAZAN SAHUR SAATLERİ

2026 Yozgat Ramazan İmsakiyesi'nin yayınlanmasıyla birlikte Ramazan ayı süresinde imsak vakitleri de belli oldu. Ramazan ayının ilk günü 19 Şubat'ta Yozgat'ta imsak 05.42 olurken, son günü 19 Mart'ta ise 04.59 olacak.

YOZGAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ SAHUR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

Yozgat Ramazan İmsakiyesi ilçe ilçe 2026! Yozgat'ta sahur ve iftar saat kaçta? Yozgat sahur ve iftar vakitleri

YOZGAT'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Yozgat'ın Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ilk iftarlarını saat 18.30'da yapacak. Ramazan ayının son günü olan 19 Mart 2026 Perşembe günü ise iftar saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

YOZGAT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026 GÜNLERE GÖRE

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:4205:5907:2113:0616:0618:3019:57
2. gün 20 Şubat Cuma05:4105:5707:1913:0616:0718:3119:59
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:3905:5607:1813:0516:0818:3220:00
4. gün 22 Şubat Pazar05:3805:5507:1713:0516:0818:3320:01
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:3705:5407:1513:0516:0918:3420:02
6. gün 24 Şubat Salı05:3505:5207:1413:0516:1018:3620:03
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:3405:5107:1213:0516:1118:3720:04
8. gün 26 Şubat Perşembe05:3305:4907:1113:0516:1118:3820:05
9. gün 27 Şubat Cuma05:3105:4807:1013:0516:1218:3920:06
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:3005:4707:0813:0416:1318:4020:07
11. gün 1 Mart Pazar05:2805:4507:0713:0416:1418:4120:08
12. gün 2 Mart Pazartesi05:2705:4407:0513:0416:1418:4220:09
13. gün 3 Mart Salı05:2505:4207:0413:0416:1518:4320:10
14. gün 4 Mart Çarşamba05:2405:4107:0213:0416:1618:4420:11
15. gün 5 Mart Perşembe05:2205:3907:0113:0316:1618:4620:12
16. gün 6 Mart Cuma05:2105:3806:5913:0316:1718:4720:13
17. gün 7 Mart Cumartesi05:1905:3606:5813:0316:1818:4820:15
18. gün 8 Mart Pazar05:1805:3506:5613:0316:1818:4920:16
19. gün 9 Mart Pazartesi05:1605:3306:5413:0216:1918:5020:17
20. gün 10 Mart Salı05:1505:3106:5313:0216:2018:5120:18
21. gün 11 Mart Çarşamba05:1305:3006:5113:0216:2018:5220:19
22. gün 12 Mart Perşembe05:1105:2806:5013:0216:2118:5320:20
23. gün 13 Mart Cuma05:1005:2706:4813:0116:2118:5420:21
24. gün 14 Mart Cumartesi05:0805:2506:4613:0116:2218:5520:22
25. gün 15 Mart Pazar05:0605:2306:4513:0116:2318:5620:23
26. gün 16 Mart Pazartesi05:0505:2206:4313:0016:2318:5720:24
27. gün 17 Mart Salı05:0305:2006:4213:0016:2418:5820:26
28. gün 18 Mart Çarşamba05:0105:1806:4013:0016:2418:5920:27
29. gün 19 Mart Perşembe04:5905:1606:3813:0016:2519:0020:28
ETİKETLER
#Sahur Vakti
#Namaz Saatleri
#İftar Vaktinde Saldırı
#Ramazan 2026
#Yozgat Ramazan İmsakiyesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.