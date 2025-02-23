Yozgat'ta buzlanan yolda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

Saraykent ilçesi D-200 Karayolu üzeri Ozan Beldesi mevkiinde meydana gelen kazada, Sivas'tan Ankara'ya seyir halinde olan M.T. idaresindeki yolcu otobüsü kar yağışının da etkisiyle virajı alamayarak şarampole devrildi.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüs sürücüsü M.T. ile birlikte yolcular K.K., A.K., E.E., Y.S. yaralandı. Yaralılardan otobüs sürücüsü M.T.'nin Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken yolcuların ise yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.