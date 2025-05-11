Yozgat'ta dolu yağışı! Her yer beyaza büründü

Yozgat merkezde ve Sorgun ilçesinde yaklaşık 15 dakika arayla meydana gelen dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Bölgesel Amatör Lig müsabakasında karşılaşan Sorgun Belediyespor ve Sarıkaya Belediyespor maçının devre arasına denk gelen dolu yağışı sonrası stat temizlendi.

"HER TARAFI BEYAZA BÜRÜDÜ"

Sorgun’da ise belediyenin düzenlediği kitap fuarı çadırına koşan vatandaşlar, dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolu yağışından sonra bazı yollarda su birikintileri oluşurken, şehrin ortasından geçen derenin menfez çıkışındaki görüntüsü yağışın şiddetini gözler önüne serdi.



Dolu yağışından sonra temizlik yaptığını söyleyen İsmail Bolat, "3 dakika boyunca çok fazla dolu yağışı oldu. Her tarafı beyaza bürüdü. Doluların boyu çok büyüktü. Araçların camlarına zarar gelmiş olabilir. Biz de şimdi temizlik yapıyoruz" şeklinde konuştu.