Yozgat'ta trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saraykent Kamberli Köyü yolunda meydana geldi. N.A. idaresindeki araç, araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Araç sürücüsü Hacı İbrahim Eser olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü N.A. ve yolcu S.A. hafif yaralandı. Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.