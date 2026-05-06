YSK Başkanı Serdar Mutta kaç yaşında nereli? Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi

Başkan Ahmet Yener dâhil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine YSK üyeliğine Yargıtay’dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay’dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ile Nedret Engin seçildi. Bu kapsamda YSK’de yeni üyeler için yemin töreni düzenlenmiş ve ardından başkanlık seçimi yapılmıştır. YSK’nin yeni başkanını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimde, 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK Başkanlığı görevine seçildi.

SERDAR MUTTA KAÇ YAŞINDA NERELİ?

1 Ocak 1974 tarihinde Kırıkhan’da doğmuştur. Kırıkhan Lisesi’ni tamamlamış, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra askerlik görevini Konak’ta askeri hakim olarak yapmıştır.

Serdar Mutta İngilizce bilmekte olup “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” adlı eseri Kazancı Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Evli olan Mutta, dört çocuk babasıdır.

Mutta, 7 Mart 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “İdarenin Denetlenmesi ve Ombudsman Sistemi” başlıklı tez çalışmasıyla yüksek lisansını, 05.06.2021 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda “Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kontrol” konulu tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır.

SERDAR MUTTA HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Serdar Mutta, Beyoğlu hakim adayı olarak mesleğe başlamış, ardından sırasıyla Hüyük, Uzundere, Türkoğlu hakimlik görevlerinde bulunmuştur. Bunun yanı sıra Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerini üstlenmiştir.

16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, halen Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmektedir.