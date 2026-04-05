Yüksek elektrik faturalarının sebeplerinden biri meğer bu ev aletiymiş! Kullandıktan sonra hemen fişini prizden çekin

MASUM GÖRÜNEN BAŞ DÜŞMAN: UYDU ALICILARI VE MODEMLER

Vampir elektriğin en acımasız temsilcileri genellikle televizyon ünitelerinin etrafında toplanır. Yeni nesil akıllı televizyonlar bekleme modunda çok düşük bir enerji harcasa da, asıl büyük tehlike onlara bağlı olan "Uydu Alıcıları" ve "Fiber İnternet Modemleri"dir.

Bir uydu alıcısı, siz televizyonu kapatsanız bile kanal güncellemelerini almak, program rehberini (EPG) arka planda indirmek ve dijital saatini güncel tutmak için sürekli tam kapasiteye yakın bir enerji çeker. Özellikle hard diski olan (yayın kaydedebilen) cihazlar, 24 saat boyunca neredeyse bir buzdolabı kadar elektrik harcayabilir. Aynı şekilde modemler de Wi-Fi sinyalini yaymak için evde kimse yokken veya gece herkes uyurken bile havaya enerji savurur. Sadece bu iki cihazın fişinin gece yatarken veya evden çıkarken çekilmesi bile faturanızda anında fark edilebilir bir düşüş meydana getirir.