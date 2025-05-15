Yüksekova'da kar sürprizi: Beyaza büründü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aynı zamanda, ilçeyi çevreleyen yüksek rakımlı dağlar, kar yağışıyla birlikte yeniden beyaz bir örtüye büründü…

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayıs ayının sonlarına yaklaşılmasına rağmen yüksek kesimlere kar yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak Yüksekova ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkilerken, çevredeki yüksek rakımlı dağlar yağan karla yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

YÜKSEKOVA’YA AYRI BİR GÜZELLİK KATTI

İlçe merkezinde etkili olan sağanak ulaşımda aksamalara neden olurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Öte yandan karla kaplanan dağlar, Yüksekova'ya ayrı bir güzellik kattı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirterek, sürücüleri yollarda hız sınırını koruması konusunda uyardı.