Yunanistan kapıda vize uygulaması bitti mi devam edecek mi?

Yunanistan, Türk vatandaşlarına yönelik Ege Adaları’nda hayata geçirilen ekspres vize kolaylığının süresini bir yıl daha uzatma kararı verdi. Avrupa Birliği ile yürütülen ortak müzakereler sonucunda alınan bu karar, Türkiye’den Yunan adalarına yapılacak turistik seyahatleri kolaylaştırmayı sürdürecek ve 12 ada için geçerliliğini koruyacak.

Yunanistan, Türk turistlerin Ege Adaları’na ulaşımını kolaylaştıran uygulamasının süresini bir yıl daha uzattı. Atina yönetimi ile Avrupa Birliği kurumları arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, uygulamanın bir yıl daha yürürlükte kalacağı bildirildi. Bu karar, özellikle Türkiye’den kısa süreli turistik gezi planlayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına kapıda vizeye benzer hızlı işlem imkânı sunan sistem, yaz sezonu öncesinde Türk turist hareketliliğini artırması öngörülen adımlar arasında gösteriliyor.

Yunanistan, Türk turistlerin Ege Adaları'na ulaşımını kolaylaştıran ekspres vize uygulamasını bir yıl daha uzattı.
Uygulama, Atina yönetimi ile Avrupa Birliği kurumları arasındaki görüşmeler sonucunda bir yıl daha yürürlükte kalacak.
Bu karar, Türkiye'den kısa süreli turistik gezi planlayan vatandaşlar için önemli bir avantaj sağlıyor.
Uygulama kapsamında İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarına girişte hızlandırılmış vize uygulaması sürecek.
Yunanistan, ekspres vize sistemini ilk kez Nisan 2024'te başlatmıştı.
Mart 2025'te bir yıl süreyle uzatılan sistem, alınan son kararla birlikte bir yıl daha yürürlükte kalacak.
VİZE UYGULAMASI HANGİ ADALARI KAPSIYOR?

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, yaptığı açıklamada Türk vatandaşları ile aile bireylerine yönelik vize kolaylığının bugünden itibaren yeniden devreye alındığını duyurdu. Uygulama çerçevesinde İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam, Sakız, İleryoz, Limni, Kelemez, Meis, Sömbeki, Batnoz ve Semadirek adalarına girişte hızlandırılmış vize uygulaması sürecek.

Yunanistan, ekspres vize sistemini ilk kez Nisan 2024’te başlatmıştı. Başlangıç aşamasında daha sınırlı sayıda ada için geçerli olan uygulama, ilerleyen dönemde kapsamı genişletilerek önce 10, ardından 12 adayı içerecek biçimde revize edildi. Mart 2025’te bir yıl süreyle uzatılan sistem, alınan son kararla birlikte bir yıl daha yürürlükte kalacak.

