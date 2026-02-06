Yunus Elitaş kimdir nereli?  SGK Başkanlığına Yunus Elitaş atandı

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri uyarınca Yunus Elitaş atandı.

YUNUS ESLİTAŞ KİMDİR?

1982 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Aksaray/Ağaçörenlidir. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004 yılında Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcısı olarak görevine başladı.

2007 yılında meslek giriş sınavını kazanarak Muhasebat Genel Müdürlüğüne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti.

2010 yılında muhasebat kontrolörlüğü görevine atandı.

2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2015/Aralık-2017/Aralık döneminde bulunduğu ABD/Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi elde etti.

2018 Şubatında başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini sürdürmekteyken 28 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 15 Aralık 2021 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Bakan Yardımcılığına görevlendirildi. Çeşitli mesleki dergilerde vergi ve kamu giderleriyle ilgili makaleleri yayımlandı.

Ayrıca gider mevzuatıyla ilgili meslek içi eğitimi ve sertifika seminerlerinde eğitici olarak görev üstlendi.