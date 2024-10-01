Yürek ısıtan görüntü! Bir an düşünmeden yardıma koştular

01 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:47

Bursa'nın kamyonetten yere düşen armutları gören vatandaşlar, bir an bile düşünmeden yardımına koştu. Yürekleri ısıtan anlar araç kamerasına yansıdı.

Çilek satan çocuğa 50 TL yerine 50 euro verdi! Sosyal medyada gündem olan video yürekleri ısıttı

Çilek satan çocuğa 50 TL yerine 50 euro verdi! Sosyal medyada gündem olan video yürekleri ısıttı

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü.

Armutların kasadan döküldüğünü gören kamyonet​ sürücüsü, hemen aracını sağa çekip yola dökülen armutları toplamaya başladı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.

EL BİRLİĞİYLE ARMUTLARI TOPLADILAR

Kamyon sürücüsü ve vatandaşlar, el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü​ tarafından kaydedildi.