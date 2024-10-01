Yürek ısıtan görüntü! Bir an düşünmeden yardıma koştular
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:47
Bursa'nın kamyonetten yere düşen armutları gören vatandaşlar, bir an bile düşünmeden yardımına koştu. Yürekleri ısıtan anlar araç kamerasına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü.
Armutların kasadan döküldüğünü gören kamyonet sürücüsü, hemen aracını sağa çekip yola dökülen armutları toplamaya başladı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.
EL BİRLİĞİYLE ARMUTLARI TOPLADILAR
Kamyon sürücüsü ve vatandaşlar, el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İnsanların bu kadar iyi kalpli olması güzelmiş böyle haberlere ihtiyacımız var ya