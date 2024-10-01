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Yürek ısıtan görüntü! Bir an düşünmeden yardıma koştular

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 09:40 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:47
Yürek ısıtan görüntü! Bir an düşünmeden yardıma koştular

Bursa'nın kamyonetten yere düşen armutları gören vatandaşlar, bir an bile düşünmeden yardımına koştu. Yürekleri ısıtan anlar araç kamerasına yansıdı.

Bursa​'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda; kamyonetin kasasında yüklü olan armutlar yere döküldü.

Armutların kasadan döküldüğünü gören kamyonet​ sürücüsü, hemen aracını sağa çekip yola dökülen armutları toplamaya başladı. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu.

Yürek ısıtan görüntü! Bir an düşünmeden yardıma koştular - 1. Resim

EL BİRLİĞİYLE ARMUTLARI TOPLADILAR

Kamyon sürücüsü ve vatandaşlar, el birliğiyle yere düşen armutları topladılar. Yürek ısıtan o görüntüler başka bir sürücü​ tarafından kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 1 Ekim 2024 09:50

İnsanların bu kadar iyi kalpli olması güzelmiş böyle haberlere ihtiyacımız var ya

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