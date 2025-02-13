Yurt genelinde Berat Kandili coşkusu: Eller semaya açıldı

Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili, tüm ülkede ibadetlerle, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya ediliyor. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Bahçelievler Camii’nde Berat Kandili, dualar ve ibadetlerle idrak edildi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Berat Kandili münasebetiyle Bahçelievler Camii’nde düzenlenen program, yatsı namazının önce başladı. Camiyi dolduran cemaat, Kur’an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualarla geceyi ihya etti. Özellikle gençlerin ve çocukların da kandil programına yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

Vaizler, bu gecenin tövbe, af ve mağfiret için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yaptı. Cemaat, kandil gecesinde hem kendileri hem de tüm İslam alemi için dualar etti. Programın sonunda cami cemaatine hayırseverler tarafından kandil simidi, lokum ve sütlaç ikram edildi. Vatandaşlar, bu mübarek gecede birlik ve beraberlik içinde olmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

SAMSUN'DA BERAT KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Samsun'da Ramazanın müjdecisi olan Berat Kandili dualarla idrak edildi. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Samsun'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Camiinde mevlit programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.Berat Kandili'nde camileri dolduran vatandaşlar, geceyi idrak etmek adına namaz kılıp dualar etti. Berat kandili münasebetiyle farklı kurumlar vatandaşlara ikramlarda bulundu. Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce bin 500 kişiye salep ve kandil simidi dağıtıldı.

MUŞ'TA BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Muş'ta Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde Muş'ta camiler dolup taştı. Vatandaşlar, geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla ihya etti. Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camii'nde düzenlenen programda eller semaya açılırken, Çağlayan Camii'nde cemaatle buluşan İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, Berat Kandili'nin önemine vurgu yaparak yapılan duaların kabul olmasını diledi. Müftü Demir, bu mübarek gecenin manevi atmosferini paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde Berat Kandili dolayısıyla camiler dolup taştı. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla Van'ın Başkale ilçesindeki Merkez Yeni Camii'nde program düzenlendi. Vatandaşların camilere akın ettiği gece, ibadet ve dualarla idrak edildi. Kandil programında Başkale İlçe Müftüsü İbrahim Demir, Berat Kandilinin öneminden bahsetti. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid, ilahilerin okunduğu gecede vatandaşlar ellerini semaya açarak bol bol dua etti.

ERZURUM'DA BERAAT KANDİLİ COŞKUSU

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Erzurum'un Oltu ilçesinde dualarla idrak edildi. Oltu halkı, Berat Kandilinde camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirdi. Oltu Merkez Camii İmam Hatibi Orhan Coşkun, Berat Kandili'nin özel bir ibadet biçimi olmadığını belirterek, "Rivayetlerde bu gecede genel anlamda ibadet etme, gündüzleri de oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Bunun yanında tüm günah ve kusurlarımızla Rabb'imize yönelmeli ve O'ndan mağfiret dilemeliyiz. Sivas'ta yaptığı tostlar ile ün salan ve sosyal medya paylaşımları ile izlenme rekorları kıran işletmeci, Berat Kandili nedeniyle sucuk ekmek dağıttı. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Ankara'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. İstanbul Eyüpsultan’da Berat Kandili akşamında vatandaşlar Eyüpsultan Camii’ne akın etti. Akşam ve yatsı namazı sonrası vatandaşlar Eyüpsultan Türbesi’nde dua etti.

EDİRNE'DE BERAT KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ

Edirne'de Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolaysıyla vatandaşlar Selimiye Camii, Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Edirne'de Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, başta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan ve restorasyon nedeniyle bir bölümü ibadette açık olan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve kentteki diğer camilerde ellerini semaya açıp dualar edip, Kur'an-ı Kerim okudu.

BURSA'DA BERAT KANDİLİ İDRAK EDİLDİ

Bursalılar Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde camilere akın etti. Berat Kandili dolayısıyla başta Ulu Cami olmak üzere il genelindeki camilerde program düzenlendi. Yatsı namazından sonra camilerde Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu. Namaz sonrası yapılan dualarla birlikte camilerdeki programlar son buldu.

KIRKLARELİ'NDE BERAT KANDİLİ DUALARLA İHYA EDİLDİ

Kırklareli'nde Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.