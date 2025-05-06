Yüzde 100 doluluk oranına ulaştı! Değirmendere Barajı'ndan sevindiren haber

Amasya'daki Değirmendere Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yağışlar sayesinde dolan baraj, bölgedeki 2 bin 420 dekar tarım arazisini sulamakta kullanılacak.

Amasya’da Akdağ’ın eteklerindeki Değirmendere Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. DSİ, barajın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

İlde son 3 ayda etkili olan yağışlar barajlara yaradı. 5 bin 517 metreküp depolama hacmine sahip Değirmendere Barajı, bölgedeki 2 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.

Barajın tamamen dolması, çiftçilerin sulama dönemine daha avantajlı başlamasını sağladı.