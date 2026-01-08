Menü Kapat
Zarar verene 45 milyon TL ceza var! İşte Türkiye’nin en değerli hayvanları

Ocak 08, 2026 16:19
1
Zarar verene 45 milyon TL ceza var! İşte Türkiye’nin en değerli hayvanları

Avlanması ve zarar verilmesi yasak hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından açıklandı. 2025-2026 sezonunda belirtilen hayvanlara zarar verenlere uygulanacak cezalar da dudak uçuklatıcı boyuta ulaştı. Zira nesli yok olma tehlikesi bulunan hayvana zarar veren 45 milyon TL ceza ödeyecek.

2
Zarar verene 45 milyon TL ceza var! İşte Türkiye’nin en değerli hayvanları

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar koruma altında tutuluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal ortamlarında yaşayan hayvanlara zarar verenler ise hem para hem de hapis cezasına çarptırılıyor. 2025-2026 sezonu cezaları da yayınlanırken, Türkiye’nin en değerli hayvanları da kamuoyu ile paylaşıldı…

3
ANADOLU PARSI

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ HAYVANLARI

ANADOLU PARSI

45 milyon TL

4
ÇİZGİLİ SIRTLAN

ÇİZGİLİ SIRTLAN

3.6 milyon TL

5
DOĞU YABAN KOYUNU

DOĞU YABAN KOYUNU 

8.7 milyon TL

6
ANADOLU YABAN KOYUNU

ANADOLU YABAN KOYUNU

8.7 milyon TL

7
YABAN KEÇİSİ

YABAN KEÇİSİ 

940 bin TL

8
ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ

ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ

940 bin TL

9
KARAKULAK

KARAKULAK

870 bin TL

10
VAŞAK

VAŞAK

870 bin TL

11
ALAGEYİK

ALAGEYİK

720 bin TL

12
KIZILGEYİK

KIZILGEYİK

580 bin TL

13
YABAN KEDİSİ

YABAN KEDİSİ

290 bin TL

14
SAZ KEDİSİ

SAZ KEDİSİ 

290 bin TL

15
KUM CEYLANI (URFA CEYLANI)

KUM CEYLANI (URFA CEYLANI)

220 bin TL

16
HATAY DAĞ CEYLANI

HATAY DAĞ CEYLANI

220 bin TL

17
BOZ AYI

BOZ AYI

130 bin TL

18
AKDENİZ FOKU

AKDENİZ FOKU

120 bin TL

19
SU SAMURU

SU SAMURU

100 bin TL

20
KURT

KURT

60 bin TL

21
KARACA

KARACA

45 bin TL

22
ALACASANSAR

ALACASANSAR

36 bin TL

23
OKLU KİRPİ

OKLU KİRPİ 

36 bin TL

24
SİNCAP

SİNCAPLAR FAMİLYASINDAKİ BÜTÜN TÜRLER

15 bin TL

25
ADA TAVŞANI

ADA TAVŞANI

5 bin TL

26
YABAN TAVŞANI

YABAN TAVŞANI 

4 bin 500 TL

27
ÇAKAL

ÇAKAL

4 bin 500 TL

28
TİLKİ

TİLKİ

4 bin 500 TL

29
YABAN DOMUZU

YABAN DOMUZU

4 bin 500 TL

30
GELİNCİK

GELİNCİK

4 bin 500 TL

31
KOKARCA

KOKARCA

4 bin 500 TL

32
KAYA SANSARI

KAYA SANSARI

4 bin 500 TL

33
PORSUK

PORSUK

4 bin 500 TL

34
KUYRUK SÜREN

KUYRUK SÜREN

4 bin 500 TL

35
RAKUN KÖPEĞİ

RAKUN KÖPEĞİ

4 bin 500 TL

DİĞER MEMELİ TÜRLERİ

3'er bin TL

