Zarar verene 45 milyon TL ceza var! İşte Türkiye’nin en değerli hayvanları

Avlanması ve zarar verilmesi yasak hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkez Av Komisyonu tarafından açıklandı. 2025-2026 sezonunda belirtilen hayvanlara zarar verenlere uygulanacak cezalar da dudak uçuklatıcı boyuta ulaştı. Zira nesli yok olma tehlikesi bulunan hayvana zarar veren 45 milyon TL ceza ödeyecek.
Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar koruma altında tutuluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal ortamlarında yaşayan hayvanlara zarar verenler ise hem para hem de hapis cezasına çarptırılıyor. 2025-2026 sezonu cezaları da yayınlanırken, Türkiye’nin en değerli hayvanları da kamuoyu ile paylaşıldı…
ANADOLU PARSI
45 milyon TL
ÇİZGİLİ SIRTLAN
3.6 milyon TL
DOĞU YABAN KOYUNU
8.7 milyon TL
ANADOLU YABAN KOYUNU
8.7 milyon TL
YABAN KEÇİSİ
940 bin TL
ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ
940 bin TL
KARAKULAK
870 bin TL
VAŞAK
870 bin TL
ALAGEYİK
720 bin TL
KIZILGEYİK
580 bin TL
YABAN KEDİSİ
290 bin TL
SAZ KEDİSİ
290 bin TL
KUM CEYLANI (URFA CEYLANI)
220 bin TL
HATAY DAĞ CEYLANI
220 bin TL
BOZ AYI
130 bin TL
AKDENİZ FOKU
120 bin TL
SU SAMURU
100 bin TL
KURT
60 bin TL
KARACA
45 bin TL
ALACASANSAR
36 bin TL
OKLU KİRPİ
36 bin TL
SİNCAPLAR FAMİLYASINDAKİ BÜTÜN TÜRLER
15 bin TL
ADA TAVŞANI
5 bin TL
YABAN TAVŞANI
4 bin 500 TL
ÇAKAL
4 bin 500 TL
TİLKİ
4 bin 500 TL
YABAN DOMUZU
4 bin 500 TL
GELİNCİK
4 bin 500 TL
KOKARCA
4 bin 500 TL
KAYA SANSARI
4 bin 500 TL
PORSUK
4 bin 500 TL
KUYRUK SÜREN
4 bin 500 TL
RAKUN KÖPEĞİ
4 bin 500 TL
DİĞER MEMELİ TÜRLERİ
3'er bin TL