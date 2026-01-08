Zarar verene 45 milyon TL ceza var! İşte Türkiye’nin en değerli hayvanları

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar koruma altında tutuluyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal ortamlarında yaşayan hayvanlara zarar verenler ise hem para hem de hapis cezasına çarptırılıyor. 2025-2026 sezonu cezaları da yayınlanırken, Türkiye’nin en değerli hayvanları da kamuoyu ile paylaşıldı…