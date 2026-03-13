Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Zekat Ramazan ayında mı verilir? İlahiyatçı Osman Ünlü açıkladı

İlahiyatçı Osman Ünlü, zekat ibadetinin zamanlaması konusundaki yanlış anlaşılmalara yönelik açıklamada bulundu. Zekat, kişinin zenginleşme tarihine göre belirlenen özel bir ibadet olup, Ramazan ayında ödenmesi sevapları artırsa da, bu aya özel bir ibadet değildir.

Zekat Ramazan ayında mı verilir? İlahiyatçı Osman Ünlü açıkladı
Bengü Sarıkuş
13.03.2026
saat ikonu 10:59
13.03.2026
saat ikonu 10:59

İlahiyatçı Osman Ünlü, ayında zekat verilmesi gerektiği yönündeki yaygın inanışa açıklık getirdi. Ünlü, zekatın Ramazan'a mahsus bir olmadığını, asıl belirleyicinin kişinin zenginleşme tarihi olduğunu vurguladı.

ZEKAT NE ZAMAN VERİLMELİ?

İlahiyatçı Osman Ünlü, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Müslümanların zihnini meşgul eden önemli bir soruya net bir cevap verdi: "Zekat yalnızca Ramazan ayında mı verilir?" Ünlü, bu yaygın kanının aksine, zekatın Ramazan'a özgü bir ibadet olmadığını, asıl belirleyici faktörün kişinin zenginleşme tarihi (nisab miktarına ulaştığı an) olduğunu vurguladı. Bu açıklama, Ramazan ayında artan hayır ve hasenat faaliyetleriyle birlikte zekat ibadeti hakkında oluşan bilgi kirliliğini gidermeyi amaçlıyor.

Osman Ünlü, konuşmasında Ramazan ayına özgü ibadetleri sıralayarak, zekatın bu özel kategoriye girmediğini belirtti. Ramazan ayına mahsus olan farz ibadetlerin başında oruç gelirken, nafile ibadetlerden teravih namazı da bu aya özgüdür. Ayrıca, Ramazan ayına mahsus bir sadaka türü olan Sadaka-i Fıtır (fitre) de yalnızca bu ayda verilir.

ZEKATIN VAKTİ NASIL BELİRLENİR?

Osman Ünlü, zekatın ödeme vaktinin, kişinin nisab miktarına (zekat düşen zenginlik ölçüsü) ulaştığı tarihe göre belirlendiğini açıkladı. Bu tarih, kameri takvime göre esas alınır ve üzerinden bir kameri yıl geçmesiyle zekat borcu doğar. Örneğin:

Eğer bir kişi Zilhicce ayında zengin olduysa, zekatını bir sonraki Zilhicce ayında vermelidir.
Recep ayında nisab miktarına ulaşan bir kişi, zekatını bir sonraki Recep ayında ödemelidir.
Bu durum, zekatın belirli bir aya, özellikle de Ramazan'a sabitlenmediğini açıkça göstermektedir. Herkesin zekat yılı, kendi zenginleşme tarihiyle başlar ve bir yıl sonra dolar.

RAMAZAN AYINDA ZEKAT VERMEK CAİZ Mİ?

Peki, zekatın asıl vaktinin Ramazan olmamasına rağmen, bu mübarek ayda zekat vermek caiz midir? Osman Ünlü, bu konuda da önemli bir esneklik bulunduğunu belirtti. Ramazan ayında yapılan nafile ibadetlere dahi kat kat sevap verildiği için, birçok Müslüman zekatını bu ayda ödemeyi tercih etmektedir.

Ünlü, kişinin zekatının asıl vaktinin Ramazan'dan iki ay sonra geleceğini bilse bile, Ramazan ayında zekatını ödemesinin caiz olduğunu ifade etti. Bu durumda, kişi Ramazan'da ödeme yaptıktan sonra asıl zekat vaktinde tekrar hesabına bakmalı, eğer kalan bir miktar varsa onu da ödemelidir. Kitaplarda bu uygulamanın caiz olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak önemli olan nokta, Ramazan ayının "zekat ayı" olarak algılanmaması gerektiğidir.

