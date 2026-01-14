Zemheri ne zaman bitecek kaç gün kaldı?

Kategoriler
Zemheri ayları ve günleri, etkisini gösteren soğuk havalarla merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.
Zemheri sürecinin ilk yarısında sıcaklıklarda iniş çıkışlar yaşanır.
Buna bağlı olarak da hastalıklar sıklıkla görülür.
Anadolu’da zemheri kara kış olarak bilinir ve soğukların yoğun olduğu dönemi tanımlamak için kullanılır.
Zemheri başlangıç ve bitiş dönemi, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak belirtiliyor.
Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık değişiminin fazla olmasıdır.
Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar düşer.
Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların yoğun görüldüğü aydır.