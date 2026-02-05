Zengin görünmek için 'başarana kadar rol yap!' İşte para düşmanı olan gereksiz harcamalar

Kategoriler
Birçok insan sosyal medyanın etkisiyle bütçesini zorlayan ürünleri tüketme alışkanlığını sürdürüyor. Dar gelirli veya orta sınıf vatandaşların belirli statüye ulaşma ve zengin görünme isteği dudak uçuklatan rakamlarla zarar verebiliyor. İşte gereksiz harcamaya neden olan alışkanlıklar...
Uzmanlar toplumda "başarana kadar rol yap" baskısını hissedenlere uyarıda bulunuyor. Para düşmanı olan gereksiz harcamalar belli oldu.
Araştırmalara göre gereksiz harcamaya neden olan alışkanlıklar öne çıktı. Vegoutmag.com’ta yaşam tarzını anlatan bir okuyucu şu anısını anlattı:
‘Lüks bir el çantası mağazasının önünde arabamda oturmuş, kredi kartım elimde, aslında karşılayamayacağım bir tasarımcı çantaya 2000 dolar harcamaya hazır olduğum anı asla unutmayacağım. O zamanlar öğrenci kredilerimin altında eziliyordum. İçimden bir ses, o çantanın beni başarılı göstereceğine, yatırım şirketinde hizmet verdiğim varlıklı müşteriler arasına aitmişim gibi hissettireceğine inandırıyordu.
Göğüslerinde kocaman marka isimleri olan tişörtler, logolarla kaplı çantalar, dev tasarımcı tokalı kemerler. Gerçekten zengin insanlar nadiren belirgin marka işaretleri taşır. Daha dar gelirli vatandaşlar bazı popüler markalar için sürekli kredi kartı harcamaları yapıyor. Araştırmaya göre varlıklı kişiler, genellikle adını hiç duymadığınız markalardan, uzun ömürlü ve kaliteli ürünlere yatırım yapıyor.
Zar zor karşılanabilen lüks otomobil kiralamaları dudak uçuklatan zararlar verebiliyor. Otomobiller yıldan yıla değer kaybediyor ve zengin insanlar çok çabuk değiştirebiliyor.
Piyasaya sürüldüğü gün en yeni iPhone veya teknolojik cihaz: Modern topluma ayak uydurma süreci ve sosyal medyayı daha etkin kullanarak belirli statüye ulaşma isteği...
Kulüplerde pahalı kokteyller ve servisler: Bazı vatandaşlar kalabalık ortamda lüks görünmek için kendini ifade eden ürünler yerine popülerlite katan ürünleri tercih ediyor.
Kısa yolculuklar için birinci sınıf uçuşlar... Yine sosyal medyanın etkisiyle iyi bir selfie isteği ve biraz daha büyük koltuğa yayılma isteği...
Taksitli ödeme planlarıyla finanse edilen pahalı saatler ve takılar...
Sahte tasarımcı ürünleri:
Sahte tasarımcı çantası taşımak, kaliteyi bilen kimseyi kandırmaz. Aksine, zengin görünmek için can attığınızı ama gerçeğini karşılayamayacağınızı gösterir.