Zengin görünmek için 'başarana kadar rol yap!' İşte para düşmanı olan gereksiz harcamalar

Araştırmalara göre gereksiz harcamaya neden olan alışkanlıklar öne çıktı. Vegoutmag.com’ta yaşam tarzını anlatan bir okuyucu şu anısını anlattı:

‘Lüks bir el çantası mağazasının önünde arabamda oturmuş, kredi kartım elimde, aslında karşılayamayacağım bir tasarımcı çantaya 2000 dolar harcamaya hazır olduğum anı asla unutmayacağım. O zamanlar öğrenci kredilerimin altında eziliyordum. İçimden bir ses, o çantanın beni başarılı göstereceğine, yatırım şirketinde hizmet verdiğim varlıklı müşteriler arasına aitmişim gibi hissettireceğine inandırıyordu.