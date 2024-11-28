Zenginler böyle yatıyor: Uyku pozisyonunuz aylık gelirinizi belirliyor olabilir

28 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 18:00

Her insanın uyuma alışkanlıkları farklıdır; kimisi cenin pozisyonunda kimisi ise sırtüstü uyumayı sever. Ancak yapılan bir araştırma, uyku pozisyonlarının sadece rahatlığımızı değil, aynı zamanda finansal durumumuzla da bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Zenginler ise tek bir pozisyonu tercih ediyor.

Yoğun bir iş gününün ardından hepimizin dört gözle beklediği bir şey vardır: yatağa girip yorganı üzerimize çekip mışıl mışıl uyumak. Peki kendinizi yatağa attığınızda ve yorganın altına girdiğinizde doğal olarak hangi pozisyonda uyumayı tercih ediyorsunuz?

Yeni bir ankete göre, bu soruya verdiğiniz cevap, finansal açıdan başarılı olup olmadığınıza göre değişiklik gösterebilir. 5.000'den fazla İngiliz'in katıldığı bir ankette, geliri en yüksek olan kişilerin (yüzde 10'luk dilim) en çok tercih ettiği uyku pozisyonları ortaya çıkarıldı. İşte sonuçlar...

YÜKSEK GELİRLİ KİŞİLER NASIL UYUYOR?

Sonuçlar, yüksek gelirli kişilerin neredeyse üçte birinin (yüzde 29) yüzüstü yattığı, başları yana dönük ve kollarının yastığın etrafında olduğu "serbest düşüş" pozisyonunda uyuduğunu gösteriyor. Bununla birlikte uzmanlar bu pozisyonun ciddi boyun ağrılarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

The Sleep Charity Başkan Yardımcısı Lisa Artis, Daily Mail'e verdiği demeçte, "Sırtüstü ya da yan yatmak sorun değil. Ancak karnınızın üzerinde yatmaktan kaçınmanızı öneriyoruz çünkü bu pozisyon boynunuzu tüm gece boyunca sürekli olarak bükük bir şekilde bırakır" diye konuştu.

Bed Slats tarafından yaptırılan ankette, araştırmacılar 5.438 Britanyalıya tercih ettikleri uyuma pozisyonlarını, ortalama uyku sürelerini, hafta içi uyanma saatlerini ve gelirlerini sordu.

EN POPÜLER UYUMA STİLİ: CENİN POZİSYONU

Genel olarak, cenin pozisyonunun en popüler olduğu bulundu; katılımcıların yüzde 29'unun bu rahat pozisyonu tercih ettiği belirlendi. Bunu yastık kucaklayan pozisyon (yüzde 24), serbest düşüş pozisyonu (yüzde 14), düşünür pozisyonu (yüzde 13) ve asker pozisyonu (yüzde 10) takip etti.

Beden dili uzmanı Inbaal Honigman, şunları söyledi: "En yaygın uyuma pozisyonları oldukça koruyucudur: İnsanların kendilerini korumak için kıvrıldığı içe dönük cenin pozisyonu ve uyuyanların yastıklarına ya da partnerlerine sarılarak konfor ve güvenlik aradığı yastık kucaklayan pozisyon."

Ancak, en yüksek kazançlı yüzde 10’luk dilim için en popüler uyuma pozisyonları oldukça farklıydı. Bu grup arasında serbest düşüş pozisyonu en popüler olanıydı (yüzde 29), onu asker (yüzde 23), cenin (yüzde 21), yastık kucaklayan (yüzde 13) ve düşünür (yüzde 9) pozisyonları izledi.

Serbest düşüş pozisyonu, uçaktan atlarken benimsenen pozisyona benzetiliyor. Honigman'a göre bu durum, en çok kazananların doğal risk alıcılar olduğunu gösteriyor olabilir. Honigman, "Önce atlıyorlar ve soruları sonra soruyorlar" dedi.