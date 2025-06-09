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 | Onur Kaya

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın bodrum katındaki duvar kısmen yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla depo olarak kullanılan dükkandaki kumaşlar binanın bahçesine döküldü. Korku dolu anlara neden olan olayın ardından AFAD ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 01:41
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 01:53

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dükkanın arka cephesindeki duvar çöktü. Yıkılma sesi bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede

BİNANIN DUVARI YIKILDI, EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi G-26 Sokak'ta saat 22.00 sıralarında 4 katlı bir binanın bodrum katında yer alan kumaş dolu iş yerinin arka cephesindeki duvar, henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkılan binanın gürültüsünü duyan çevre sakinleri ihbarda bulunarak polis, itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve belediye ekiplerini haberdar etti.

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede

BELEDİYE MÜHENDİSLERİ İNCELEME YAPACAK

Olay yerine gelen ekipler yıkılan duvarın yer aldığı binada incelemelerde bulundu. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken AFAD ekipleri de duvarın yıkıldığı alanda incelemede bulundu. İncelemeler sonrası, belediyeye ait mühendislerin olay yerinde detaylı inceleme yapmasına karar verildiği öğrenildi.

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede
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"DEPREMVARİ SES GELDİ"

Duvarın yıkıldığı binanın sakinlerinden Celal Yurdukutlu, "22.30 sıralarında evde oturuyorduk. Bir anda depremvari bir ses geldi. Korkuyla mutfak camından baktığımızda zemin kattaki binanın duvarının yıkıldığını ve içerideki kumaş toplarının dışarı fırladığını gördük. Bununla beraber dükkana ait olan pencereler de dışarı çıkmış durumdaydı. Biz de olay sonrası gerekli zabıta ekiplerini, AFAD yetkililerini arayıp durumu bildirdik. Sağ olsunlar en kısa zamanda gelip gerekli tedbirleri aldılar." diye konuştu.

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede

DUVARIN ÇÖKME NEDENİ...

Yıkımın olduğu dükkanın sahibini beklediklerini belirten Celal Yurdukutlu, "Dükkanını açtığında kolonlarda bir zarar ziyan var mı bakacaklar. Yakın zamanda yaklaşık 30-40 ton kumaş gelmiş işletmeye. Onların verdiği yükten dolayı duvarın yıkılmış olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Zeytinburnu'nda panik anları: Vatandaşlar deprem sandı! AFAD ekipleri bölgede
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