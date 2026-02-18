Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

Zonguldak'ta Ramazan ayı boyunca yapılacak olan sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İslam aleminin yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Peki Zonguldak'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte Zonguldak Ramazan imsakiyesi...

ZONGULDAK'TA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 2026?

Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece uyanacak ve imsak vakti 05.53 olacak.

ZONGULDAK 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ZONGULDAK İFTAR VAKTİLERİ 2026

Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde iftar saatleri farklılık gösterebilir. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Zonguldak'ta akşam ezanı Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.40'ta okunacak ve oruçlar açılacak.

ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan ayı boyunca Zonguldak'ta imsak, sabah, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri şöyle:

Ramazan Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1. gün 19 Şubat Perşembe 05:53 06:11 07:35 13:18 16:16 18:40 20:10 2. gün 20 Şubat Cuma 05:52 06:09 07:33 13:18 16:16 18:41 20:11 3. gün 21 Şubat Cumartesi 05:51 06:08 07:32 13:18 16:17 18:42 20:12 4. gün 22 Şubat Pazar 05:49 06:07 07:30 13:18 16:18 18:44 20:13 5. gün 23 Şubat Pazartesi 05:48 06:05 07:29 13:18 16:19 18:45 20:14 6. gün 24 Şubat Salı 05:47 06:04 07:27 13:17 16:20 18:46 20:15 7. gün 25 Şubat Çarşamba 05:45 06:02 07:26 13:17 16:21 18:47 20:17 8. gün 26 Şubat Perşembe 05:44 06:01 07:24 13:17 16:22 18:48 20:18 9. gün 27 Şubat Cuma 05:42 05:59 07:23 13:17 16:22 18:50 20:19 10. gün 28 Şubat Cumartesi 05:41 05:58 07:21 13:17 16:23 18:51 20:20 11. gün 1 Mart Pazar 05:39 05:56 07:20 13:16 16:24 18:52 20:21 12. gün 2 Mart Pazartesi 05:38 05:55 07:18 13:16 16:25 18:53 20:22 13. gün 3 Mart Salı 05:36 05:53 07:17 13:16 16:26 18:54 20:23 14. gün 4 Mart Çarşamba 05:34 05:52 07:15 13:16 16:26 18:56 20:25 15. gün 5 Mart Perşembe 05:33 05:50 07:13 13:16 16:27 18:57 20:26 16. gün 6 Mart Cuma 05:31 05:48 07:12 13:15 16:28 18:58 20:27 17. gün 7 Mart Cumartesi 05:30 05:47 07:10 13:15 16:29 18:59 20:28 18. gün 8 Mart Pazar 05:28 05:45 07:09 13:15 16:29 19:00 20:29 19. gün 9 Mart Pazartesi 05:26 05:44 07:07 13:15 16:30 19:01 20:30 20. gün 10 Mart Salı 05:25 05:42 07:05 13:14 16:31 19:02 20:32 21. gün 11 Mart Çarşamba 05:23 05:40 07:04 13:14 16:31 19:04 20:33 22. gün 12 Mart Perşembe 05:21 05:38 07:02 13:14 16:32 19:05 20:34 23. gün 13 Mart Cuma 05:19 05:37 07:00 13:14 16:33 19:06 20:35 24. gün 14 Mart Cumartesi 05:18 05:35 06:59 13:13 16:33 19:07 20:36 25. gün 15 Mart Pazar 05:16 05:33 06:57 13:13 16:34 19:08 20:38 26. gün 16 Mart Pazartesi 05:14 05:31 06:55 13:13 16:34 19:09 20:39 27. gün 17 Mart Salı 05:12 05:30 06:54 13:13 16:35 19:10 20:40 28. gün 18 Mart Çarşamba 05:10 05:28 06:52 13:12 16:36 19:11 20:41 29. gün 19 Mart Perşembe 05:09 05:26 06:50 13:12 16:36 19:13 20:42

RAMAZAN AYI NEDEN BAZEN 29, BAZEN 30 GÜN OLUYOR?

Ramazan ayı bazı yıllarda 29 gün sürerken, bazı yıllarda ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayının bazı yıllarda 29, bazı yıllarda ise 30 gün sürmesinin nedeni ise Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre şöyle:

"Ramazan-ı şerif kameri aylardandır. Kameri aylar 29 veya 30 gün olur. Kur’an-ı kerimde, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu bildirilmektedir. (Bekara 183-185) Ramazan ayı otuz çekerse 30, yirmidokuz çekerse 29 gün oruç tutmak farzdır. Bütün farz ibadetler Allahü teâlânın emridir."