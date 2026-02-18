Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

Zonguldak Ramazan imsakiyesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak ve oruç için niyet edilecek. Türkiye'nin 81 ilinde sahur ve iftar saatleri ise coğrafi konumlardan dolayı birkaç dakika değişiklik gösteriyor. Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatleri açıklandı. Peki Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar saat kaçta yapılacak? İşte 2026 Zonguldak Ramazan imsakiyesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 23:59
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 23:59

Zonguldak'ta Ramazan ayı boyunca yapılacak olan sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İslam aleminin yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Peki Zonguldak'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte Zonguldak Ramazan imsakiyesi...

Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

ZONGULDAK'TA İLK SAHUR SAAT KAÇTA 2026?

Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece uyanacak ve imsak vakti 05.53 olacak.

ZONGULDAK 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

ZONGULDAK İFTAR VAKTİLERİ 2026

Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde iftar saatleri farklılık gösterebilir. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Zonguldak'ta akşam ezanı Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.40'ta okunacak ve oruçlar açılacak.

Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

ZONGULDAK RAMAZAN İMSAKİYESİ TARİHLERE GÖRE

Ramazan ayı boyunca Zonguldak'ta imsak, sabah, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri şöyle:

Ramazan TarihİmsakSabahGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1. gün 19 Şubat Perşembe05:5306:1107:3513:1816:1618:4020:10
2. gün 20 Şubat Cuma05:5206:0907:3313:1816:1618:4120:11
3. gün 21 Şubat Cumartesi05:5106:0807:3213:1816:1718:4220:12
4. gün 22 Şubat Pazar05:4906:0707:3013:1816:1818:4420:13
5. gün 23 Şubat Pazartesi05:4806:0507:2913:1816:1918:4520:14
6. gün 24 Şubat Salı05:4706:0407:2713:1716:2018:4620:15
7. gün 25 Şubat Çarşamba05:4506:0207:2613:1716:2118:4720:17
8. gün 26 Şubat Perşembe05:4406:0107:2413:1716:2218:4820:18
9. gün 27 Şubat Cuma05:4205:5907:2313:1716:2218:5020:19
10. gün 28 Şubat Cumartesi05:4105:5807:2113:1716:2318:5120:20
11. gün 1 Mart Pazar05:3905:5607:2013:1616:2418:5220:21
12. gün 2 Mart Pazartesi05:3805:5507:1813:1616:2518:5320:22
13. gün 3 Mart Salı05:3605:5307:1713:1616:2618:5420:23
14. gün 4 Mart Çarşamba05:3405:5207:1513:1616:2618:5620:25
15. gün 5 Mart Perşembe05:3305:5007:1313:1616:2718:5720:26
16. gün 6 Mart Cuma05:3105:4807:1213:1516:2818:5820:27
17. gün 7 Mart Cumartesi05:3005:4707:1013:1516:2918:5920:28
18. gün 8 Mart Pazar05:2805:4507:0913:1516:2919:0020:29
19. gün 9 Mart Pazartesi05:2605:4407:0713:1516:3019:0120:30
20. gün 10 Mart Salı05:2505:4207:0513:1416:3119:0220:32
21. gün 11 Mart Çarşamba05:2305:4007:0413:1416:3119:0420:33
22. gün 12 Mart Perşembe05:2105:3807:0213:1416:3219:0520:34
23. gün 13 Mart Cuma05:1905:3707:0013:1416:3319:0620:35
24. gün 14 Mart Cumartesi05:1805:3506:5913:1316:3319:0720:36
25. gün 15 Mart Pazar05:1605:3306:5713:1316:3419:0820:38
26. gün 16 Mart Pazartesi05:1405:3106:5513:1316:3419:0920:39
27. gün 17 Mart Salı05:1205:3006:5413:1316:3519:1020:40
28. gün 18 Mart Çarşamba05:1005:2806:5213:1216:3619:1120:41
29. gün 19 Mart Perşembe05:0905:2606:5013:1216:3619:1320:42

RAMAZAN AYI NEDEN BAZEN 29, BAZEN 30 GÜN OLUYOR?

Ramazan ayı bazı yıllarda 29 gün sürerken, bazı yıllarda ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayının bazı yıllarda 29, bazı yıllarda ise 30 gün sürmesinin nedeni ise Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre şöyle:

"Ramazan-ı şerif kameri aylardandır. Kameri aylar 29 veya 30 gün olur. Kur’an-ı kerimde, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu bildirilmektedir. (Bekara 183-185) Ramazan ayı otuz çekerse 30, yirmidokuz çekerse 29 gün oruç tutmak farzdır. Bütün farz ibadetler Allahü teâlânın emridir."

ETİKETLER
#Dini Bilgiler
#Sahur Vakti
#Dini Günler
#İftar Vaktinde Saldırı
#Ramazan 2026
#Zonguldak Ramazan İmsakiyesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.