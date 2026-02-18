Zonguldak İmsakiyesi 2026! Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? Zonguldak sahur ve iftar vakitleri

Kategoriler
Zonguldak'ta Ramazan ayı boyunca yapılacak olan sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İslam aleminin yol göstericisi Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Peki Zonguldak'ta sahur ve iftar saat kaçta? İşte Zonguldak Ramazan imsakiyesi...
Zonguldak'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Zonguldak'ta yaşayan vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece uyanacak ve imsak vakti 05.53 olacak.
ZONGULDAK 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Karadeniz Ereğli, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde iftar saatleri farklılık gösterebilir. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Zonguldak'ta akşam ezanı Ramazan'ın ilk günü olan 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 18.40'ta okunacak ve oruçlar açılacak.
Ramazan ayı boyunca Zonguldak'ta imsak, sabah, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri şöyle:
|Ramazan
|Tarih
|İmsak
|Sabah
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1. gün
|19 Şubat Perşembe
|05:53
|06:11
|07:35
|13:18
|16:16
|18:40
|20:10
|2. gün
|20 Şubat Cuma
|05:52
|06:09
|07:33
|13:18
|16:16
|18:41
|20:11
|3. gün
|21 Şubat Cumartesi
|05:51
|06:08
|07:32
|13:18
|16:17
|18:42
|20:12
|4. gün
|22 Şubat Pazar
|05:49
|06:07
|07:30
|13:18
|16:18
|18:44
|20:13
|5. gün
|23 Şubat Pazartesi
|05:48
|06:05
|07:29
|13:18
|16:19
|18:45
|20:14
|6. gün
|24 Şubat Salı
|05:47
|06:04
|07:27
|13:17
|16:20
|18:46
|20:15
|7. gün
|25 Şubat Çarşamba
|05:45
|06:02
|07:26
|13:17
|16:21
|18:47
|20:17
|8. gün
|26 Şubat Perşembe
|05:44
|06:01
|07:24
|13:17
|16:22
|18:48
|20:18
|9. gün
|27 Şubat Cuma
|05:42
|05:59
|07:23
|13:17
|16:22
|18:50
|20:19
|10. gün
|28 Şubat Cumartesi
|05:41
|05:58
|07:21
|13:17
|16:23
|18:51
|20:20
|11. gün
|1 Mart Pazar
|05:39
|05:56
|07:20
|13:16
|16:24
|18:52
|20:21
|12. gün
|2 Mart Pazartesi
|05:38
|05:55
|07:18
|13:16
|16:25
|18:53
|20:22
|13. gün
|3 Mart Salı
|05:36
|05:53
|07:17
|13:16
|16:26
|18:54
|20:23
|14. gün
|4 Mart Çarşamba
|05:34
|05:52
|07:15
|13:16
|16:26
|18:56
|20:25
|15. gün
|5 Mart Perşembe
|05:33
|05:50
|07:13
|13:16
|16:27
|18:57
|20:26
|16. gün
|6 Mart Cuma
|05:31
|05:48
|07:12
|13:15
|16:28
|18:58
|20:27
|17. gün
|7 Mart Cumartesi
|05:30
|05:47
|07:10
|13:15
|16:29
|18:59
|20:28
|18. gün
|8 Mart Pazar
|05:28
|05:45
|07:09
|13:15
|16:29
|19:00
|20:29
|19. gün
|9 Mart Pazartesi
|05:26
|05:44
|07:07
|13:15
|16:30
|19:01
|20:30
|20. gün
|10 Mart Salı
|05:25
|05:42
|07:05
|13:14
|16:31
|19:02
|20:32
|21. gün
|11 Mart Çarşamba
|05:23
|05:40
|07:04
|13:14
|16:31
|19:04
|20:33
|22. gün
|12 Mart Perşembe
|05:21
|05:38
|07:02
|13:14
|16:32
|19:05
|20:34
|23. gün
|13 Mart Cuma
|05:19
|05:37
|07:00
|13:14
|16:33
|19:06
|20:35
|24. gün
|14 Mart Cumartesi
|05:18
|05:35
|06:59
|13:13
|16:33
|19:07
|20:36
|25. gün
|15 Mart Pazar
|05:16
|05:33
|06:57
|13:13
|16:34
|19:08
|20:38
|26. gün
|16 Mart Pazartesi
|05:14
|05:31
|06:55
|13:13
|16:34
|19:09
|20:39
|27. gün
|17 Mart Salı
|05:12
|05:30
|06:54
|13:13
|16:35
|19:10
|20:40
|28. gün
|18 Mart Çarşamba
|05:10
|05:28
|06:52
|13:12
|16:36
|19:11
|20:41
|29. gün
|19 Mart Perşembe
|05:09
|05:26
|06:50
|13:12
|16:36
|19:13
|20:42
Ramazan ayı bazı yıllarda 29 gün sürerken, bazı yıllarda ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayının bazı yıllarda 29, bazı yıllarda ise 30 gün sürmesinin nedeni ise Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre şöyle:
"Ramazan-ı şerif kameri aylardandır. Kameri aylar 29 veya 30 gün olur. Kur’an-ı kerimde, Ramazan ayında oruç tutmanın farz olduğu bildirilmektedir. (Bekara 183-185) Ramazan ayı otuz çekerse 30, yirmidokuz çekerse 29 gün oruç tutmak farzdır. Bütün farz ibadetler Allahü teâlânın emridir."