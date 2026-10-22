Zonguldak'taki bina faciasında yeni gelişme: 3 kişi hakkında gözaltı kararı

Zonguldak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana gelen olayda, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi Kenan Akçaharman (68) yaralı olarak kurtarıldı.

Olayın ardından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, binanın çökme nedeninin ve muhtemel kusurların belirlenmesi için bilirkişi incelemesi başlatıldı.

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.