2026 Bayram sofralarını donatan güzellik! Kalabalık misafirler için bereketli Karnıyarık tatlısı tarifi

Birlik ve beraberliğin en güzel simgesi olan bayram günlerinde sofralarınıza renk katacak çeşitlerden biri olan karnıyarık tatlısı ile sizde misafirlerinize lezzet şöleni yaşatabilirsiniz! Baklavaya rakip olarak yapılabilecek en güzel şerbetli tatlılardan biri olan karnıyarık tatlısı, kalabalık sofraların en ideal kurtarıcısı! Bayram sofralarına yakışan nefis mi nefir bir karnıyarık tatlısı için haberimizin detaylarını okumanızı muhakkak öneririz. İşte yiyen herkesin soracağı o tarif!



KALABALIK SOFRALAR İÇİN BEREKETLİ KARNIYARIK TATLISI TARİFİ!



Doğum günü, bayram ya da kutlama gibi kalabalık organizasyonlarda herkese yetip üstüne artacak kadar da bereketli bir tarif olan karnıyarık tatlısını misafirlerinize kesinlikle denemelisiniz!

Kalabalık misafirler için yapılabilecek en ideal tatlı tarifi…



MALZEMELER:



125 gr oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı şeker

5 yemek kaşığı irmik

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un (kontrollü olarak)

Yarım su bardağı Hindistan cevizi (200 ml bardak ölçüm)

1 su bardağı öğütülmüş ceviz



Şerbetine;



2, 5 su bardağı su

2, 5 su bardağı toz şeker

Çeyrek limon suyu



Üzerine;



Fındık ya da fıstık



YAPILIŞI:



Misafirlerinize yapabileceğiniz en özel tatlılardan biri olan karnıyarık tatlısı için işe ilk olarak şerbetini hazırlamakla başlayın. Tencereye koyduğunuz malzemeler bir güzel kaynamaya başlayınca 10 dakika sonra suyunu koyup 5 dakika kadar daha kaynatın.



Kaynama işlemi bittikten sonra şerbeti ocaktan alıp, tatlı hamuru için yoğurma işlemlerine geçin.

Yoğurma kabına unu kontrollü bir şekilde ekledikten sonra yumuşak kıvamlı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.



Görseldeki gibi bir şekil verdikten sonra tepsiye sıralayın ve ortasını bıçakla kesin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirin.

Fırındaki ilk sıcaklığı çıkınca ılıyan şerbeti üzerine gezdirin. Şerbet iyice çektikten sonra bıçakla çizik attığınız yerleri fındıkla ya da fıstıkla göze hitap eder şekilde süsleyin Afiyet olsun…

