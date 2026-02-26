2026 Ramazan sofralarının imza tatlısı: Bol şerbetiyle dışı kıtır, içi kıyır Hilal tatlısı tarifi!

2026 Ramazan sofranızda görünümüyle anlam kazanan, tadıyla da gönülleri hoşnut eden Hilal tatlısını yaparak, misafirlerinizin hem gözlerini hem de midelerini şenlendirebilirsiniz!

Ramazan sofralarına çok yakışacak olan sunumluk görünümü ile sofranın konseptine uyan hilal tatlısını, evinizde gayet kolay bir şekilde hazırlayıp ortaya enfes bir görüntü çıkarabilirsiniz. Peki evde hilal tatlısı nasıl yapılır?



SUNUMSEVER MİSAFİRLERE ÖZEL 2026 RAMAZAN TATLISI!



On bir Ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı’nın teşrif etmesiyle birlikte kalabalık iftar sofraları, birlik ve beraberliğin en güzel simgesi.

İftar sofranızı hem zengin gösterecek hem de lezzetiyle damak çatlatacak olan hilal tatlısının tadına misafirleriniz doyamayacak!

İşte Ramazan 2026 sofrasına yakışır şerbetli hilal tatlısı…



MALZEMELER:



125 gr tereyağı

1 adet yumurta (Akı içine, sarısı üstüne)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı ceviz içi

1, 5-2 su bardağı un

Şerbeti için;



2,5 su bardağı şeker

2,5 su bardağı su

Birkaç damla limon



YAPILIŞI:



Hilal tatlısı için işe ilk olarak şerbet hazırlamakla başlayın. Su ve şekeri uygun tencerede bir taşım kadar kaynattıktan sonra limon suyu ilavesinde bulunup kısık ateşte 13 dakika kaynatıp köşeye soğumaya alın.



Öte yandan yoğurma kabına tereyağı ve diğer malzemeleri koyup, unu eleyerek yavaş yavaş karışıma ilave edip ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur ortaya çıkarın.

Hamuru ikiye ayırıp beze büyüklüğünde parçalar koparın. Silindir hale getirip çay bardağının uç kısmı ile ay şeklinde keserek hilal görünümde hamurlar elde edin.



En son hilallerin üstüne yumurta sarısı sürüp 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kızarana dek pişirin. Fırındaki ilk sıcaklığı çıkınca soğuk şerbeti sıcak tatlının üstüne dökün. Misafirlik şerbetli hilal tatlınız hazır!

Afiyet olsun…