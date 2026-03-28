Dağılmayan çıtır kalem böreği tarifi! Kalem böreğini sarmanın en pratik yolu:

kahvaltılık kalem böreği tarifi

İster tavada kızartarak ister fırında pişirilerek yapılan kalem böreği, günümüzde Türk mutfağının en sevilen lezzetleri haline gelmiştir.

KAHVALTILARIN EN GÖZDE SEÇENEĞİ...

Haftasonu keyif kahvaltılarında, beş çayında ya da misafirlik ikramlarında muhakkak tabağın bir yerlerinde kendine yer ayıran kalem böreğinin zahmet gerektirmeden pratik bir şekilde yapılması ayrı bir tercih sebebi. 

kalem böreği çeşitleri

Patatesli, kıymalı, peynirli ve sade olmak üzere farklı formlarda servise sunulabilen bu kalem böreğinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli püf nokta vardır. 

kalem böreği nasıl yapılır

KALEM BÖREĞİNİN PÜF NOKTALARI:

Bunlardan birisi de; kalem böreğinin hazırlık ve kızartma esnasında dağılmaması ya da peynirli yapılacaksa peynirin patlamaması gibi durumlardır. 

Peki kalem böreği sararken bilinmesi gereken incelikler neler?

kalem böreğini sarmanın püf noktaları

BİRÇOĞUMUZUN BAŞINA GELİYOR! YAPARKEN DAĞILMAMASI İÇİN...


Çat kapı gelen misafirlerin kurtarıcısı olan şipşak kalem böreği tarifleri hem zamandan hem de zahmetsiz olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir.

kalem böreği yapılışı

ALTIN DEĞERİNDE PÜF NOKTASI

Dakikalar içinde sarıp pişirilen kalem böreğini eğer peynirli yaptığınızda tadı daha çok hoşunuza gidiyor ama yaparken de her defasında peynirini akıtıyorsanız, sizlere vereceğimiz bu püf nokta işinize çok yarayacak!
 

kalem böreği

Kendinize ya da misafirinize peynirli kalem böreği pişirecekseniz bunun bazı inceliklerini bilmek önemli. 

Pişirirken böreğin hem dağılmaması hem de peynirinin akmaması için ihtiyacınız olacak tek şey; yumurta beyazı!

kalem böreğinin sarılışı

Kalem böreğini saracağınız zaman böreğin içine koyacağınız peynirli harcın içine 1 adet yumurta akı koymanız bu işi çözmek adına yeterli olacaktır. 

Harcın içerisine ilave ettiğiniz akı karıştırıp kullandığınızda peynirlerinizde ne bir akma ne de yufkasında dağılma olacaktır.

peynirli kalem böreği

PEYNİRLİ KALEM BÖREĞİ TARİFİ:


MALZEMELER:
3 tane yufka
İÇ HARCINA;
200 gr beyaz peynir
1 Yumurta beyazı
1 tutam maydanoz


KIZARTMAK İÇİN;
Sıvı yağ
 

kalem böreği tarifi

YAPILIŞI:


Bir kasenin içine ufalayacağınız peynire incecik doğrayacağınız mayadanozları ekleyip güzelce karıştırın. 

Yufkayı tezgaha serip ortadan 2 D şeklinde kesin.

kalem böreği

Daha sonra yufkanın hepsini 4 eşit parçaya bölerek toplamda 1 tane yufkadan 8'er üçgen çıkarın. Bu üçgenlerden geniş tarafına iç harcından ekleyip fırça ile güzelce yayın.


Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra yağda börekleri önlü arkalı kızartın. 

Şimdiden afiyet olsun...
 

