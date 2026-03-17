En pratik şerbetli bayram tatlısı: Ağızda kıyır kıyır dağılan şekerpare tarifi!

Kalabalık bayram sofralarında yemek yedikten sonra çayın yanına gidebilecek en güzel tatlardan birisi de ağızda kıyır kıyır dağılan bir şekerparedir. Şerbetli tatlılar arasında baklavadan sonra gelebilecek en güçlü rakiplerden olan şekerpare, ağır olmayan şerbetiyle içinizi kıymadan gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz nadir tatlardan biridir. Sofranızı şenlendirecek enfes bir şekerpare tatlısı ile misafirlerinizde adeta bir lezzet patlaması yaşatabilirsiniz!



ŞEKERPARE TATLISI NASIL YAPILIR?



Bayram tatlıları arasında baklavadan sonra en gözde tariflerden biri olan şekerparenin tadına bu bayram asla doyamayacaksınız!

Hem baklava kadar uğraştırmayan hem de lezzetiyle damakları çatlatan enfes şekerpare tatlısını tıpkı pastanedekiler kadar güzel yapabilirsiniz. İşte en pratik şerbetli bayram tatlısı: Şekerpare tarifi!



MALZEMELER:



125 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için)

3,5 su bardağı + 2 yemek kaşığı un



ŞERBETİNE:

3 su bardağı şeker

3,5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu



ÜZERİNE:

Toz Antep fıstığı veya Hindistan cevizi



YAPILIŞI:



Şekerpare tatlısının yapımına ilk olarak şerbeti hazırlamakla başlayın.

Şerbetin tatlıya soğuk bir şekilde dökülmesi için ilk olarak şerbeti hazırlamak daha mantıklı olacaktır.

Bunun için şeker ve suyu tencereye alıp kaynayıncaya dek tencerenin başında bekleyin.

Yüksek ateşte kaynadıktan sonra bir müddette kısık ateşte yaklaşık 10 dakika kadar kaynamasına izin verin.



Ocağın altını kapatmadan bir 4 dakika öncesine kadar limon suyunu ilave edin. Süre bitiminde şerbeti ocaktan alın.



Hamurunu hazırlamak için yumurta sarısı dışındaki tüm malzemeleri yayvan bir kapta güzelce yoğurun.

Bu aşamada unu eklerken ilk olarak 3,5 su bardağı kadarını ekleyin, geri kalan 2 yemek kaşığını hamurun kıvamına göre kontrollü eklemekte fayda var.



Ceviz büyüklüğünde hamurdan parçalar koparıp elinizde oval şekli verin. Hepsinde aynı işlemi uyguladıktan sonra hamurların üzerine yumurta sarısı sürülür ve çatalla üzerinden geçerek son şekli tamamlanır.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana dek ortalama yarım saat pişmesi sağlanır. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbet dökülür. 1 saat dinlendirildikten sonra servise hazır hale getirilir.

Afiyet olsun…

