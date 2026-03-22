SON DAKİKA!
Erkekler bu tatlıya bayılıyor! Yapımı basit olan cheesecake tarifi

Özel günlerde eşinize dostunuza yapabileceğiniz en kolay ve lezzetli cheesecake tarifi ile adeta bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz! Tadı şahane olan enfes soslu limonlu cheesecake tarifi:

GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 19:38

Cafelerde ya restaurantlarda yediğiniz kadar lezzetli olacağına emin olduğumuz cheesecake tarifi ile sizde gönülleri fethedebilirsiniz! Limonlusundan orman meyvelisine, karamellisinden frambuazlısına kadar envait çeşit aromaları bulunan cheesecakeleri evde yapmaya henüz cesaret edemiyor ama dışarıda yemekten de kendinizi alıkoyamıyorsanız endişelenmenize gerek yok! ilk kez deneyeceklerin bile ustası olacağı en lezzetli, pratik ve basit cheesecake tarifinin yapılışını sizler için araştırdık.

ERKEKLERİN KALBİNE GİDEN EN KOLAY YOL! ENFES LİMON SOSLU CHEESECAKE TARİFİ

Görünümüyle tam bir iştah açan leziz mi leziz cheesecake yapımında püf noktalarına dikakt ettiğiniz takdirde son derece verim alacağınız bu özel tarifi evinizde mutlaka denemelisiniz!

Enfes sosuyla tam kıvamında bir cheesecake yapıp misafirlerinizin karşısına gururla çıkarabileceğiniz en güzel limonlu cheesecake tarifini sizler için derledik.

Limonun ağız içerisine vereceği mayhoş tadıyla yemelere doyamayacağınız limonlu cheesecake için kollarınızı sıvayın, başlıyoruz!

MALZEMELER:

Tabanı için:

1,5 paket yulaflı bisküvi
50 gr tereyağı
Kreması için:

Yarım su bardağı un
Yarım su bardağı nişasta
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı süt (600 ml)
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya
300 g labne peyniri
1,5 yemek kaşığı tereyağı


Üst sosu için:

1,5 su bardağı su
2 adet limonun suyu
2 limon kabuğu rendesi
1 çay bardağı şeker
1 silme çay kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı nişasta (Tepeleme)


Süsü için:

Nane yaprakları, yaban mersini, limon dilimleri olabilir

YAPILIŞI:

Cheesecake yapımına ilk olarak bisküvileri robottan geçirmekle başlayın. Daha sonra üzerine tereyağı eritip iyice karıştırın.

Taban kısmına yağlı kağıt serili 24 cm ebatındaki kek kalıbına bisküvili harcı aktarın. Bardakla ya da kaşıkla üzerine iyice bastırıp dolapta dinlendirin.

İçi derin bir tencereye krema kısmı için un, nişasta, şeker, süt ve yumurta sarısını güzelce çırpın. Koyu bir kıvam alana kadar ocakta sürekli karıştırarak kremayı pişirin.

Krema pişince ocağın altını kapatıp labne, tereyağı ve vanilya ilave ederek mikserle üzerinden geçin. Çırpma işlemi bittikten sonra dolaptaki bisküvili tabanın üstüne dökün. İlk sıcaklığı geçtikten sonra yine dolaba kaldırın.

Üzerinin sosu için tavaya su, limon suyu, limon kabuğu rendesi, şeker, zerdeçal ve nişastayı koyup güzelce karıştırın. Sos piştikten sonra yine ilk sıcağı çıktıktan sonra krema üstünde dolaştırın. Bu şekilde dolapta 1 gün boyunca muhafaza edin.

Kalıptan çıkarınca üstünü göz zevkinize göre dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
