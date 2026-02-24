İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Siz de iftar sofralarınızda farklı tatlar arayanlardansanız Diyarbakır usulü kuru dolma tarifini kesin denemelisiniz. Çünkü bu kuru dolmanın püf noktası, suyuna sumak eklemek. İftar sofralarınızı Güneydoğu lezzetiyle süsleyeceğiniz kuru dolma tarifiyle adeta damaklarınız çatlayacak. İşte detaylar…

İFTAR SOFRALARINDA DİYARBAKIR USULÜ KURU DOLMA TARİFİ!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ev hanımlarında iftar sofraları için tatlı bir telaş meydana geliyor. Çünkü iftar sofralarında farklı farklı tatların yer aldığı lezzetleri yapmak için kolları sıvıyorlar. Bizde sizin için Güneydoğu’nun sevilen lezzetlerinden biri olan kuru dolma tarifini araştırdık. Üstelik Diyarbakır usulü olmasıyla da damakları adeta çatlatıyor.

Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi

Malzemeler:

700 gram kuzu dolmalık parça et

Yarım kilo kemikli kaburga et

100 gram kuyruk yağı

1 su bardağı sıvı yağ

1 demet maydanoz

2 tane orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

3 su bardağı pirinç

1 su bardağı sumak

1 büyük ip kurutma patlıcan

1 büyük ip kurutma biber

2 tatlı kaşığı tuz

4 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

3 tatlı kaşığı siyah pul biber

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Hazırlanışı:

İlk öncelikle tencerede kurutma biber ve patlıcanları kaynatın. Kaynatılan biber ve patlıcanları, süzün ve bir köşeye alın.

Daha sonra sumak suyunu hazırlamak için bir tencereye tarifte belirtilen sumak ölçüsünü tencereye alın. Üzerine yaklaşık olarak 2 su bardağı ılık su dökün.

Sıra geldi etleri halletmeye. Etleri istediğiniz büyüklükte keserek kenara alın. Burada etleri kuşbaşından biraz kalın kesmek ideal olacaktır.

Soğanları, domatesleri ve maydanozu küçük küçük doğrayın ve bütün malzemeleri karıştırın. En son kuyruk yağını da ekleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Ancak kuyruk yağı sevmiyorsanız normal sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

Dolmaları doldurduktan sonra tencerenin altına kaburgaları koyun. Daha sonra dolmaları üzerine sıra sıra dizerek üzerine bir tabak yardımıyla kapatabilirsiniz. Hazır olan dolmaları ocağa alarak ilk önce gür bir ateşte pişirin.

Daha sonra suyu bitince azar azar sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre su eklemelerini ayarlayabilirsiniz.

PÜF NOKTASI SUMAK SUYU

Diyarbakırlı kuru dolma tarifinin püf noktası burada sumaklı suyudur. Dolmayı pişirmeden önce normal su koymak yerine önceden hazırlanan sumaklı sıcak suyunuzu ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan sumaklı suyun hafif bir şekilde sıcak olmasıdır.

Güneydoğu’nun lezzetlerinden biri olan kuru dolma, Ramazan Ayı’nda da sofralarınızı şenlendirecek. Özellikle de farklı lezzetler arayanların adeta ağzını sulandıran Diyarbakır usulü kuru dolma gerek içindeki malzemeler gerekse de sumağın lezzeti midenize bayram ettirecek.

