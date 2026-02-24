Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

İftar sofralarında farklı lezzet arayanlara Diyarbakır usulü kuru dolma tarifiyle geldik. Eğer kuru dolmayı çok seviyor ama aynı tariflerden sıkıldıysanız sizin için araştırdığımız Diyarbakır usulü kuru dolmanın suyuna bir de sumak ekleyerek deneyin. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 17:14

Siz de iftar sofralarınızda farklı tatlar arayanlardansanız Diyarbakır usulü kuru dolma tarifini kesin denemelisiniz. Çünkü bu kuru dolmanın püf noktası, suyuna sumak eklemek. İftar sofralarınızı Güneydoğu lezzetiyle süsleyeceğiniz kuru dolma tarifiyle adeta damaklarınız çatlayacak. İşte detaylar…

İFTAR SOFRALARINDA DİYARBAKIR USULÜ KURU DOLMA TARİFİ!

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ev hanımlarında iftar sofraları için tatlı bir telaş meydana geliyor. Çünkü iftar sofralarında farklı farklı tatların yer aldığı lezzetleri yapmak için kolları sıvıyorlar. Bizde sizin için Güneydoğu’nun sevilen lezzetlerinden biri olan kuru dolma tarifini araştırdık. Üstelik Diyarbakır usulü olmasıyla da damakları adeta çatlatıyor.

İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi

Malzemeler:

  • 700 gram kuzu dolmalık parça et
  • Yarım kilo kemikli kaburga et
  • 100 gram kuyruk yağı
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 demet maydanoz
  • 2 tane orta boy kuru soğan
  • 2 adet orta boy domates
  • 3 su bardağı pirinç
  • 1 su bardağı sumak
  • 1 büyük ip kurutma patlıcan
  • 1 büyük ip kurutma biber
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 4 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 3 tatlı kaşığı siyah pul biber
  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Hazırlanışı:

  • İlk öncelikle tencerede kurutma biber ve patlıcanları kaynatın. Kaynatılan biber ve patlıcanları, süzün ve bir köşeye alın.
  • Daha sonra sumak suyunu hazırlamak için bir tencereye tarifte belirtilen sumak ölçüsünü tencereye alın. Üzerine yaklaşık olarak 2 su bardağı ılık su dökün.

  • Sıra geldi etleri halletmeye. Etleri istediğiniz büyüklükte keserek kenara alın. Burada etleri kuşbaşından biraz kalın kesmek ideal olacaktır.

    İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu
  • Soğanları, domatesleri ve maydanozu küçük küçük doğrayın ve bütün malzemeleri karıştırın. En son kuyruk yağını da ekleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz. Ancak kuyruk yağı sevmiyorsanız normal sıvı yağ ekleyebilirsiniz.
  • Dolmaları doldurduktan sonra tencerenin altına kaburgaları koyun. Daha sonra dolmaları üzerine sıra sıra dizerek üzerine bir tabak yardımıyla kapatabilirsiniz. Hazır olan dolmaları ocağa alarak ilk önce gür bir ateşte pişirin.
  • Daha sonra suyu bitince azar azar sıcak su eklemesi yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre su eklemelerini ayarlayabilirsiniz.
İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

PÜF NOKTASI SUMAK SUYU

Diyarbakırlı kuru dolma tarifinin püf noktası burada sumaklı suyudur. Dolmayı pişirmeden önce normal su koymak yerine önceden hazırlanan sumaklı sıcak suyunuzu ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan sumaklı suyun hafif bir şekilde sıcak olmasıdır.

İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Güneydoğu’nun lezzetlerinden biri olan kuru dolma, Ramazan Ayı’nda da sofralarınızı şenlendirecek. Özellikle de farklı lezzetler arayanların adeta ağzını sulandıran Diyarbakır usulü kuru dolma gerek içindeki malzemeler gerekse de sumağın lezzeti midenize bayram ettirecek.

İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Sumak faydaları nelerdir?

  • Sumak, kırmızı renkte olup ekşi bir tada sahip olan baharattır.
  • Yemeklerde olukça çok kullanılır.
  • Sumak, kalp sağlığıyla ile ilişkili olarak doymamış yağ açısından zengin bir baharattır.
  • Cilt ve hücre zarlarını korur.
  • Sindirim sağlığını destekler.
  • Antioksidan kaynağı olarak hücre hasarına karşı vücudu korur.
  • Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
  • Kas ağrılarını hafifletir.
  • Kalp sorunlarına neden olan hastalıkları önler.
  • Kas ağrılarını da hafifletmesiyle bilinir.
  • İnflamasyonu azaltır.
  • Metabolik sürece destek olur
ETİKETLER
#Iftar Sofrası
#Ramazan Tarifleri
#Diyarbakır Usulü Kuru Dolma
#Sumaklı Su
#Güneydoğu Lezzeti
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.