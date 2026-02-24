İftar sofralarında Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi! Püf noktası sumak suyu

Kategoriler
Siz de iftar sofralarınızda farklı tatlar arayanlardansanız Diyarbakır usulü kuru dolma tarifini kesin denemelisiniz. Çünkü bu kuru dolmanın püf noktası, suyuna sumak eklemek. İftar sofralarınızı Güneydoğu lezzetiyle süsleyeceğiniz kuru dolma tarifiyle adeta damaklarınız çatlayacak. İşte detaylar…
Ramazan Ayı’nın gelmesiyle ev hanımlarında iftar sofraları için tatlı bir telaş meydana geliyor. Çünkü iftar sofralarında farklı farklı tatların yer aldığı lezzetleri yapmak için kolları sıvıyorlar. Bizde sizin için Güneydoğu’nun sevilen lezzetlerinden biri olan kuru dolma tarifini araştırdık. Üstelik Diyarbakır usulü olmasıyla da damakları adeta çatlatıyor.
Diyarbakır usulü kuru dolma tarifi
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Sıra geldi etleri halletmeye. Etleri istediğiniz büyüklükte keserek kenara alın. Burada etleri kuşbaşından biraz kalın kesmek ideal olacaktır.
Diyarbakırlı kuru dolma tarifinin püf noktası burada sumaklı suyudur. Dolmayı pişirmeden önce normal su koymak yerine önceden hazırlanan sumaklı sıcak suyunuzu ekleyebilirsiniz. Burada önemli olan sumaklı suyun hafif bir şekilde sıcak olmasıdır.
Güneydoğu’nun lezzetlerinden biri olan kuru dolma, Ramazan Ayı’nda da sofralarınızı şenlendirecek. Özellikle de farklı lezzetler arayanların adeta ağzını sulandıran Diyarbakır usulü kuru dolma gerek içindeki malzemeler gerekse de sumağın lezzeti midenize bayram ettirecek.
