Komşulara dağıtmalık pratik tatlı tarifi! Ağızda kum gibi dağılan irmik helvası nasıl yapılır?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayının son on gününün tek gecelerinde aranan ‘Kadir Gecesi’, Allah katında en kıymetli gecelerden biridir. Sizde yardımlaşma ve dayanışma ayı olan bu mübarek Ramazan Ayının kıymetli gecelerinde hayır işleyip komşularınıza ikramlarda bulunabilirsiniz. Yapması hem kolay hem de çok lezzetli olan pratik irmik helvası ile iftar sonrası için şahane bir tatlı ortaya çıkarabilirsiniz. Ağza alındığında içi kum gibi dağılarak hoş bir tat bırakan irmik helvasının en pratik ve lezzetli halini sizler için araştırdık. İçi hafif nemli olup ağızda kum gibi dağılan helvanın yapılışı için haberimizin detaylarını okuyabilirsiniz.



AĞIZDA KUM GİBİ DAĞILAN İRMİK HELVASI TARİFİ



Çayın yanına en güzel giden tatlılardan biri olan helva tarifleri arasında en çok tercih edileni olan irmik helvasını evinizde gayet kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ağızda kum kum dağılan en güzel, en lezzetli irmik helvası tarifi…



MALZEMELER:



Şerbet için;

1 su bardağı şeker

2,5 su bardağı süt

Helva için kullanılacak diğer malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 avuç fıstık veya ceviz

2 su bardağı irmik



HELVANIN YAPILIŞI:



Bir yiyenin bir daha yemek isteyeceği irmik helvası yapımı için işe ilk olarak; şeker ve sütü güzelce karıştırın. Şekerin eridiğinden tamamen emin olduktan sonra yağları tencereye koyun.



Tenceredeki karışıma ceviz veya fıstık ne kullanacaksanız onu da ekleyip o şekilde de biraz kavurun.

Son aşamada artık irmiği de katıp rengi iyiden iyiye kahverengiye dönene kadar kavurduktan sonra şerbetini ekleyip dikkatlice karıştırın.



Tek kullanımlık plastik kaplara porsiyonlara ayırıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek dağıtıma hazır hale çıkarın. İşte bu kadar!

KIYIR KIYIR CEVİZLİ HELVA TARİFİ!



Helva yiyeceğiniz zaman dişe dokunur şekilde ağzınıza ceviz gelmesini istiyorsanız sizlere çok pratik bir şekilde yapılan nefis mi nefis bir cevizli irmik helvası tarifi ile geldik. Peki cevizli irmik helvası nasıl yapılır?



MALZEMELER:



1,5 su bardağı irmik,

1 (tatlı seviyorsanız 1,5) su bardağı şeker,

1/2 su bardağı çekilmiş ceviz,

2 yemek kaşığı tereyağı,

2,5 su bardağı sıcak su



HAZIRLANIŞI:



Yapışmayan tencerede tereyağını güzelce eritin. 1 buçuk bardak irmik koyup irmikleri kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun. Bu işlem yaklaşık 20-25 dakika kadar sürüyor.



İrmiğe şeker ve cevizi de katıp güzelce karıştırın. Suyunu da koyup güzelce pişirdikten sonra suyu tam çekmeden ocağın altını kapatın. 1 saat dinlenme süresi verdikten sonra soğuk suyla ıslatılan kaselere ters çevirerek kalıplardan ayırın.

Afiyet olsun…

