Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi

Lüks ve gösterişli kahvaltı sofralarında her ne kadar isimlerini bile bilmediğimiz envai çeşit kahvaltılıklar sunulsa da bazen gözler tek bir şeye odaklıdır; bol peynirli bir su böreğine! Hem misafir kahvaltıları için hem de çayın yanına gidebilecek en güzel alternatiflerden biri olan peynirli su böreklerini sizde en pratik yoldan evinizde hazırlayabilirsiniz. Dışarıdaki orijinal su böreklerini aratmayan yalancı su böreği ile hem vakitten kazanabilir hem de ev bütçenizi daha uyguna getirebilirsiniz.



PASTANEDEKİLERİ ARATMAYAN HAZIR SU BÖREĞİ TADINDA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ!



Çaylık aperatiflerin yanına eklenebilecek gayet yerinde bir karar olan su börekleri, büyük küçük demeden herkesin bayıla bayıla yediği atıştırmalıklardandır.

Dışarıda bir dilimi bile oldukça pahalı iken, evde bir tepsi yaparak hem istediğiniz zaman tüketebilir hem de malzemeleri dahil toplam su böreğini daha makul fiyatlara getirebilirsiniz.

İşte hem lezzetli hem de orijinal tariflerini aratmayan yalancı su böreği yapılışı!



MALZEMELER:



5 tane yufka



Sosu için;



3 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

2 çay kaşığı tuz



Arasına; Bol peynir



YAPILIŞI:





Yalancı su böreği için ilk olarak sos malzemelerini içi derin bir kapta güzelce el çırpıcısıyla çırpın.



Tabanına yağlı kağıt serili olan dikdörtgen ya da yuvarlak fırın tepsisine 1 tane yufkayı kenarlardan sarkacak gibi koyun.



Kalan 4 tane yufkayı da ortadan ikiye ayırıp yufkanın bir parçasını sosa batırıp fırın tepsisine yerleştirin.

Kalan parçaları da elinizde ikiye bölerek biraz önceki yaptığınız işlemi tekrarlayın.

Ara katman için üzerine yufkanın her yerine değecek şekilde bol peynir serpin.



Kalan 3 yufkayı da sosa buladıktan sonra kırışık bir şekilde tepsiye yerleştirin.

Tepsinin kenarlarından sarkan parçaları ara katlar için kullanılan sostan sürüp tepsinin üstüne doğru katlayın.



Göz zevkinize hitap edecek şekilde kare kare dilimleyin. En son kalan sosu da tepsinin üstüne döküp 180°C fırında ortalama 40 dakika boyunca börek iyice kızarana dek pişirin. Afiyet olsun…