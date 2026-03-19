Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi

Hazır su böreklerine onlarca para vermektense hem içinde ne olduğunu bildiğiniz hem de çok daha ekonomik bir şekilde tüketebileceğiniz en lezzetli yalancı su böreği tarifini sizler için araştırdık. Pratik ve kolay yalancı su böreği tarifi 2026!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 21:47

Lüks ve gösterişli kahvaltı sofralarında her ne kadar isimlerini bile bilmediğimiz envai çeşit kahvaltılıklar sunulsa da bazen gözler tek bir şeye odaklıdır; bol peynirli bir su böreğine! Hem misafir kahvaltıları için hem de çayın yanına gidebilecek en güzel alternatiflerden biri olan peynirli su böreklerini sizde en pratik yoldan evinizde hazırlayabilirsiniz. Dışarıdaki orijinal su böreklerini aratmayan yalancı su böreği ile hem vakitten kazanabilir hem de ev bütçenizi daha uyguna getirebilirsiniz.


PASTANEDEKİLERİ ARATMAYAN HAZIR SU BÖREĞİ TADINDA YALANCI SU BÖREĞİ TARİFİ!


Çaylık aperatiflerin yanına eklenebilecek gayet yerinde bir karar olan su börekleri, büyük küçük demeden herkesin bayıla bayıla yediği atıştırmalıklardandır.

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi

Dışarıda bir dilimi bile oldukça pahalı iken, evde bir tepsi yaparak hem istediğiniz zaman tüketebilir hem de malzemeleri dahil toplam su böreğini daha makul fiyatlara getirebilirsiniz.

İşte hem lezzetli hem de orijinal tariflerini aratmayan yalancı su böreği yapılışı!


MALZEMELER:


5 tane yufka


Sosu için;

3 adet yumurta
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
2 çay kaşığı tuz

Arasına; Bol peynir


YAPILIŞI:



Yalancı su böreği için ilk olarak sos malzemelerini içi derin bir kapta güzelce el çırpıcısıyla çırpın.


Tabanına yağlı kağıt serili olan dikdörtgen ya da yuvarlak fırın tepsisine 1 tane yufkayı kenarlardan sarkacak gibi koyun.

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi


Kalan 4 tane yufkayı da ortadan ikiye ayırıp yufkanın bir parçasını sosa batırıp fırın tepsisine yerleştirin.
Kalan parçaları da elinizde ikiye bölerek biraz önceki yaptığınız işlemi tekrarlayın.

Ara katman için üzerine yufkanın her yerine değecek şekilde bol peynir serpin.

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi


Kalan 3 yufkayı da sosa buladıktan sonra kırışık bir şekilde tepsiye yerleştirin.

Tepsinin kenarlarından sarkan parçaları ara katlar için kullanılan sostan sürüp tepsinin üstüne doğru katlayın.

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi


Göz zevkinize hitap edecek şekilde kare kare dilimleyin. En son kalan sosu da tepsinin üstüne döküp 180°C fırında ortalama 40 dakika boyunca börek iyice kızarana dek pişirin. Afiyet olsun…

Orijinalini aratmayan en pratik yalancı su böreği tarifi! Yiyen herkesin hazır sandığı hazır yufkadan peynirli börek tarifi

ETİKETLER
#Pratik Börek
#Kahvaltılık Tarifler
#Yalancı Su Böreği
#Ev Yapımı Börek
#Peynirli Börek
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.