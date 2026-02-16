Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

Kategoriler
Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarında hangi yemeklerin yapılacağı ev hanımları tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde iftar sofralarından lezzetiyle damak çatlatacak olan Batman usulü reyhanlı mumbar dolması tarifini araştırdık. İşte reyhanlı ve Batman usullü mumbar dolması…
Ramazan ayında tüm ailelerin bir arada olduğu sofralar şimdiden heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Ev hanımları da iftar sofralarında hangi yemekleri yapacaklarını şimdiden araştırmaya başladı. Sizde iftar sofralarınızda farklı ve doyurucu bir tat arıyorsanız, o zaman bu tarifi Ramazan menünüze ekleyin.
Tüm ailelerin bir araya geldiği Ramazan sofralarının yeni gözdesi olacak olan mumbar dolması, bilindiği tarifin ötesine geçerek reyhanlı olmasıyla adeta damaklarınızı çatlatacak. Özellikle de Batman mutfağının kendine has lezzetleriyle harmanlanan mumbar dolması, Ramazan sofralarına damga vuracak.
Malzemeler:
Pişirmek için:
Hazırlanışı:
Reyhanlı Batman usulü mumbar dolması için, derin bir kaba sırasıyla yazılan malzemeleri ekleyerek iyice yoğurun. Daha sonra mumbarlarınızı yıkayıp içlerini hazırladığınız harç ile tamamen doldurup uçlarını mutfak ipiyle bağlayın.
Bunları yaptıktan sonra bir tencerede tereyağını eritip sıvı yağı ekleyin. Salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra mumbar dolmalarını tencereye alın. En az 45 dakika haşlayıp sıcak servis yapın.
Mumbar dolması yapılacağı zaman, yeterince iyi bir şekilde temizlenme yapılmalıdır. Bu sebeple de mumbarlarınızı yemek yapmadan bir gün önce sudan geçirin ve tuzlu suda bekletin. Ayrıca gün içerisinde de en az 4 kere suyunu değiştirin. Temizlenmiş olan mumbarları iyice elde de ovaladıktan sonra kullanabilirsiniz.