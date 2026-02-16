Menü Kapat
Yemek Tarifleri
Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

Ramazan ayının geldiği şu günlerde ev hanımlarını saran tatlı telaşlardan biri de iftar sofralarında ne yemeği yapacakları oluyor. Bizde sizin için Ramazan menülerinize ekleyeceğiniz, Batman usulü reyhanlı mumbar dolması tarifini araştırdık.

Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü
Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarında hangi yemeklerin yapılacağı ev hanımları tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde iftar sofralarından lezzetiyle damak çatlatacak olan Batman usulü reyhanlı mumbar dolması tarifini araştırdık. İşte reyhanlı ve Batman usullü mumbar dolması…

RAMAZAN MENÜNÜZE EKLEYİN!

Ramazan ayında tüm ailelerin bir arada olduğu sofralar şimdiden heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Ev hanımları da iftar sofralarında hangi yemekleri yapacaklarını şimdiden araştırmaya başladı. Sizde iftar sofralarınızda farklı ve doyurucu bir tat arıyorsanız, o zaman bu tarifi Ramazan menünüze ekleyin.

Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

MUMBAR DOLMASI AMA REYHANLI TAM BATMAN USULÜ

Tüm ailelerin bir araya geldiği Ramazan sofralarının yeni gözdesi olacak olan mumbar dolması, bilindiği tarifin ötesine geçerek reyhanlı olmasıyla adeta damaklarınızı çatlatacak. Özellikle de Batman mutfağının kendine has lezzetleriyle harmanlanan mumbar dolması, Ramazan sofralarına damga vuracak.

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı kırık pirinç
  • 1/2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 dal taze soğan (ince kıyılmış)
  • 1 küçük boy kuru soğan (ince kıyılmış)
  • 2 dal maydanoz
  • 1 adet domates (rendelenmiş)
  • Yarım ekmek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 su bardağı ılık su
  • 3 adet reyhan yaprağı
  • 2 adet mumbar
Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

Pişirmek için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası
  • 5 su bardağı da sıcak su
Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

Hazırlanışı:

Reyhanlı Batman usulü mumbar dolması için, derin bir kaba sırasıyla yazılan malzemeleri ekleyerek iyice yoğurun. Daha sonra mumbarlarınızı yıkayıp içlerini hazırladığınız harç ile tamamen doldurup uçlarını mutfak ipiyle bağlayın.

Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

Bunları yaptıktan sonra bir tencerede tereyağını eritip sıvı yağı ekleyin. Salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra mumbar dolmalarını tencereye alın. En az 45 dakika haşlayıp sıcak servis yapın.

Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

MUMBAR TEMİZLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Mumbar dolması yapılacağı zaman, yeterince iyi bir şekilde temizlenme yapılmalıdır. Bu sebeple de mumbarlarınızı yemek yapmadan bir gün önce sudan geçirin ve tuzlu suda bekletin. Ayrıca gün içerisinde de en az 4 kere suyunu değiştirin. Temizlenmiş olan mumbarları iyice elde de ovaladıktan sonra kullanabilirsiniz.

Ramazan menünüze ekleyin! Mumbar dolması ama reyhanlı tam Batman usulü

MUMBAR DOLMASININ PÜF NOKTALARI

  • Mumbar dolmasının iyi ve güzel olması için birkaç püf noktası bulunmaktadır.
  • Bunlardan ilki kesinlikle mumbarların iyice temizlenmesidir.
  • İç harcında da kesinlikle taze reyhan kullanmalısınız. Mumbarların içerisi ağız ağıza yani sıkı bir şekilde doldurulmamalıdır.
  • Mumbarlar pişirilmeye alındığı zaman kısık ateşte ve sabırlı bir şekilde pişirilmelidir.
#ramazan menüsü
#Yöresel Lezzetler
#Mumbar Dolması
#Reyhanlı Mumbar
#Batman Usulü
#Yemek Tarifleri
