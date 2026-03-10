Menü Kapat
TGRT Haber
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!

Sosyal medya keşfetinde sürekli önünüze düşen hem çok lezzetli görünen hem de akışkan çikolatasıyla damak çatlatacak olan dünyanın en pratik tatlısı pişmeyen puding tarifi ile şipşak çikolata krizlerini halledebilirsiniz! Birküvili pişmeyen puding nasıl yapılır? 4 malzemeli hem kolay hem lezzetli viral puding tarifi!

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 04:46
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 04:46

Binbir çeşit içeriklerin üretildiği Instagram’da özellikle de şu sıralar; keşfetinize sık sık düşen, nereye bakarsanız bakın o paylaşımı gördüğünüz pişmeyen viral puding tarifi ile karşınıza geldik. Hem pişmemesi hem de evdeki kolay malzemelerle anında hazırlanabilmesi büyük avantaj olan viral puding tatlısını yedikçe daha fazlasını isteyeceğinize eminiz! Peki evde pişmeyen 4 malzemeli puding nasıl yapılır?


PİŞMEYEN PUDİNG SOSYAL MEDYADA NEDEN BU KADAR POPÜLER OLDU?


Paylaşımları gören herkesin denemeye başladığı yeni viral tatlı ‘pişmeyen puding’ herkesin kolaylıkla yapabileceği en pratik tatlıların başında geliyor.

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!

Bisküvili viral pudingin keşfeti sarmasının en birincil nedenleri arasında ise malzeme sayısının az olması ve bu malzemelerinde her evde olan klasik mutfak ürünleri olmasından geliyor.

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!


Pişmeyen pudingin viral olmasında bir diğer önemli etken de; vakit almadan, ocakta muhallebi pişirme derdi olmadan şipşak yapılabilme özelliğini taşımasından kaynaklanıyor.


YAPTIĞINIZA PİŞMAN OLACAKSINIZ! KAŞIK KAŞIK YEDİREN PİŞMEYEN PUDİNG


Sosyal medya hesabınızda dolaşırken keşfet sayfasında sürekli önünüze düşen ve eğer gerçek bir çikolata bağımlısıysanız denemekten asla geri durmak istemeyeceğiniz o enfes viral puding tarifini sizler için araştırdık.

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!


Akışkan dolgulu çikolatasıyla damak çatlatan, bir yediğinizde bir daha yemek isteyeceğiniz içi bisküvili dışı pişmeyen viral puding tarifini sizlerde evinizde kolay bir şekilde yapabilirsiniz.


BİSKÜVİLİ PİŞMEYEN VİRAL PUDİNG TARİFİ! 4 MALZEMEDEN PRATİK PUDİNG YAPIMI


Herkesin yeni yeni denemeye başladığı viral pişmeyen puding tarifini evinizde pratik bir şekilde yapmak isterseniz, ihtiyaç duyacağınız malzemeler gayet basit!

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!

Anlık gelen çikolata krizlerini anında çözen hem de zahmetsiz olan viral pişmeyen puding için size lazım olanlar yalnızca; bisküvi, tereyağı, çikolata ve süt. İşte bu kadar! Peki pişmeyen puding nasıl yapılır?

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!


MALZEMELER:


2 paket kakaolu bisküvi
120 gram çikolata (bitter veya sütlü)
1 yemek kaşığı tereyağı
2,5 su bardağı süt


YAPILIŞI:


Sosyal medyayı esir alan viral pişmeyen puding tarifini uygulamak için ilk olarak sütü cezvede güzelce ısıtın. Daha sonra paket bisküviyi ortadan kesin. Isıtılmış sütü bisküvilerin üzerine dökün.

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!

Tereyağını da eritip üstüne güzelce döktükten sonra, 120 gramlık çikolata parçalarını bölerek karışıma aktarın.
En son el blenderı ile karışımı pürüz kalmayacak kadar bıztlattıktan sonra pişmeyen pudinginiz hazır!

Sosyal medyayı esir alan viral bisküvili pişmeyen puding tarifi! 4 malzemeli viral pudingi yemelere doyamayacaksınız!


#Pişmeyen Puding
#Viral Tarif
#Tatlı Tarifi
#Kolay Tatlı
#4 Malzemeli
#Yemek Tarifleri
